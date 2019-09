Nuevos estrenos en Flix Cinema

Al igual que todas las semanas, Infoeme te trae la cartelera semanas del cine, para que decidas que nuevo estreno te gustaría ir a ver.

Las películas estarán disponibles desde este jueves 26, y hasta el próximo miércoles 2.

AD ASTRA (EEUU / C.Ficcion / +13)

TODOS LOS DIAS: 21:30HS (Sub) / 23:30HS (Sub)



UN AMIGO ABOMINABLE (EEUU / Infantil / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 18:15HS / 19:45HS



HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD (EEUU / Terror / +13)

TODOS LOS DIAS: 22:00HS (Dob) / 23:45HS (Sub)



LA ODISEA DE LOS GILES (ARG / Thriller / +13)

TODOS LOS DIAS: 18:00HS / 20:00HS