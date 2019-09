Con la negativa de Celeste Arouxet, el HCD rechazó un préstamo pedido por el Municipio

En una sesión con diversos temas desarrollada en la Facultad de Ingeniería, el Concejo Deliberante tuvo uno de los datos políticos del día: el cuerpo de concejales rechazó, por mayoría (y con la negativa de Celeste Arouxet, de Cambiemos) una autorización para tomar un préstamo de 7 millones de pesos para comprar 3 camiones cargadores.

La propuesta fue presentada por María José González, del bloque oficialista: señaló que el préstamo, de 7 millones y medio de pesos, sería para comprar 3 camiones 0km con caja volcadora y que, mediante esa compra “se disminuye los costos operativos para el Municipio”. La tasa de interés es sumamente baja en comparación del promedio de la coyuntura: un 12% anual.

Margarita Arregui, del eseverrismo, volvió a la carga: señaló que, tal como lo aprobado por mayoría en la última sesión, este préstamo es “con la plata de los jubilados”. Volvió a comparar las tasas de interés dado que “el Municipio toma créditos con 12% de interés para comprar camiones, los jubilados toman con 50% de interés para pagar remedios, la luz, el gas y los tarifazos”.

“Galli-Vidal-Macri son lo mismo. Hay que preguntarle mañana a Vidal qué pasa con los subsidios al Transporte, porque todo deriva en que los Municipios se tendrán que hacer cargo”. (Margarita Arregui)

Y arrojó un polémico dato: Arregui denunció que nunca se convocó la Asamblea de Mayores Contribuyentes, y los plazos para realizarlo están vencidos. “Como no es convalidado por el Honorable Tribunal de Cuentas, el crédito aprobado en la sesión pasada no debería entregarse. Le pedimos un tiempito a Galli y que no sea Macri, que no le robe la plata a los jubilados”, cerró Arregui.

Celeste Arouxet sorprendió al tomar la palabra y adelantar que no votaría con su bloque: adujo que el análisis que se realizó en la comisión de Hacienda (que preside) fue exhaustivo y que tras demorarlo varias sesiones, se conoció que los procesos licitatorios se realizaron sin aprobarlo en el HCD, y posterior a la fuerte devaluación sucedida tras las PASO.

“El 28 de agosto me informaron que la licitación se hizo, y que la empresa ganadora ofreció un 15% más, que se iba a hacer cargo el Municipio y nunca me fue informado. Estuvimos debatiéndolo en cada una de las reuniones de Hacienda, lo esperamos y no me notificaron de lo que pasó” dijo. Agregó que después del 11 de agosto “hubo una devaluación brutal y los precios se corrieron”. Confirmó, también, que formó parte de varias órdenes del día en sesiones pasadas pero para esperar trámites administrativos “se demoraron”. Incluso, criticó a Galli por el destino de los fondos de la Tasa Rural: “se podría haber invertido en los camiones sin tomar el préstamo, y no tuvimos la oportunidad de debatirlo”.

María José González, por su parte, salió al cruce de Arouxet: dijo que el acto licitatorio “fue público” (como todos dichos actos administrativos) y que “se podría haber informado”. También informó que la empresa que ganó ofreció 11 millones de pesos y que “la licitación era sujeta a que se gestione el préstamo y la empresa ofrece el precio hasta la firma del convenio”.

Otro de los datos arrojados en la sesión fue que el Frente de Todos iba a acompañar el proyecto, Juan Sánchez admitió que “no vamos a acompañar ante las nuevas informaciones que conocemos ahora en la sesión”. Es decir, la denuncia de Arouxet generó que el proyecto sea rechazado por mayoría, solo acompañada por Cambiemos (sin la concejal radical).