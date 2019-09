“Olavarría necesita un gobierno sensible, con experiencia y ordenado”

El candidato a Intendente José Eseverri continúa llevando adelante reuniones y encuentros en el marco de la campaña electoral con vistas a las elecciones del 27 de octubre. Pidió que se vote “pensando en Olavarría y en los intereses de la ciudad” y remarcó que “en esta etapa Olavarría necesita un gobierno sensible, con experiencia y ordenado que trabaje en favor de los vecinos.”

“A partir del 10 de diciembre hay que reorientar el presupuesto municipal: hay que volver a invertir en salud y hay que reordenar el sistema de salud. No puede pasar más que vayas a cientos de casas de la ciudad y los vecinos te digan que van al Hospital y no hay Ibuprofeno. Estas son las cosas que pasan día a día y le complican la vida a la gente. Además dentro del sistema de salud están pasando un montón de cosas que son producto de la incapacidad o la falta de respuesta de parte del Estado Municipal”, lanzó Eseverri, al afirmar que estos serán uno de los principales cambios a introducir en la gestión municipal de ser electo Intendente.

Sobre otras urgencias de la ciudad ratificó la decisión de poner en marcha un Plan Nutricional acompañado de un programa sociosanitario. “El Municipio tiene que atender la urgencia porque no podemos descansar en organizaciones civiles, organizaciones barriales o sociedades de fomento para que le den de comer a los chicos. Olavarría tiene que tener un Plan Nutricional y el chico tiene que volver a comer a su casa. Ese Programa nos tiene que garantizar que los chicos, en las distintas etapas formativas de su cerebro, estén bien alimentados”.

“Olavarría debe ser destacada a nivel nacional y provincial, debe ser destacada en la Cultura, debe ser destacada como Polo de Inversiones”.

Denunció, en este sentido, que “en los últimos cuatro años no vino una sola inversión a la ciudad y eso es producto de que no se fue en la búsqueda de inversores que generen trabajo para los miles de olavarrienses que están sin trabajo. No te podes quedar encerrado en el Palacio Municipal esperando que lluevan inversiones”.

Sobre el trabajo de campaña y el escenario electoral dijo: “estamos notando que hay una decisión de llevar adelante la localización de la elección, los vecinos empiezan a entender que la de octubre es una elección de Intendente. Hay mucho definido a nivel nacional y provincial y en lo local los vecinos saben que Olavarría no será gobernada por Alberto Fernández, que tendrá que ocuparse de los problemas nacionales que deja Macri, ni por Axel Kicillof que tendrá que ocuparse de los problemas que hereda de la provincia de Buenos Aires.”

Sintetizó: “Los vecinos están teniendo una mirada reflexiva de quién tiene que ser el próximo Intendente.”

En este punto aseguró que el gobierno de Galli “tiene muchas falencias” porque “es una gestión que pareciera haberse acordado de solucionar los problemas de Olavarría en el último mes, han empezado a pintar los cordones porque seguramente es un gobierno que pasará a la historia por pocas cosas. Este despliegue de pintura que están haciendo en la ciudad es la muestra que no pensaron la ciudad el día uno que asumieron”.