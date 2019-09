Macri y Vidal compartieron su primer acto de campaña juntos

El presidente y la gobernadora de la Provincia estuvieron juntos en Florencio Varela, para presentar el nuevo metrobús de la localidad. Los dos se elogiaron y pidieron el acompañamiento mutuo en las urnas. Al presidente le cantaron “Macri no se va”.

Este miércoles, el presidente Mauricio Macri se mostró por primera vez en un acto con la gobernadora María Eugenia Vidal tras la abultada derrota del oficialismo en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto. Hubo elogios cruzados, cantitos de aliento y un envío de condolencias por el fallecimiento de un obrero en el aeropuerto de Ezeiza.

El mandatario comenzó su oratoria cantando por Vidal: “Ahora, ahora, Vidal gobernadora", aseveró y agregó a continuación que tiene "toda la emergía para que sigamos juntos construyendo la Argentina que nos merecemos".

En una nueva comparación con lo sucedido en el pasado, señaló que antes hubo "años de abandono y de faltas de políticas públicas" que "te llevan a la resignación". "Todas las transformaciones que hemos hecho con María Eugenia en estos años en el Gran Buenos Aires son sólo el comienzo", agregó.

Vidal, en complemento, le agradeció a Macri por la obra del Metrobús: “Lo que hicimos, lo hicimos juntos", sostuvo, en lo que se leyó como una señal de unidad del oficialismo. Y agregó, arengando a sus seguidores: "Ustedes no bajaron los brazos durante 30 años. Si ustedes no se rinden yo tampoco me rindo".

Tanto Vidal como Macri le enviaron sus condolencias a las familias de las víctimas por el derrumbe registrado ayer Ezeiza por el que murió un trabajador y otros 13 resultaron heridos.