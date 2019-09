Pese a resistencias, el Gobierno confirmó bono de $5 mil para privados

Lo acordó con sectores de la industria y gremiales. Será de carácter no remunerativo y obligatorio.

Tras varios días de intensas negociaciones, el Gobierno acordó finalmente con sectores de la industria y gremiales el pago de un bono de $ 5.000 no remunerativo y obligatorio, pese a la resistencia que mostraron sectores empresariales.

El bono, que se dispondrá por decreto, "será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias", dijo la dependencia que conduce el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien esta tarde encabezó una reunión con industriales y gremios.

Desde la CAME, informaron que el pago se ejecutará en cuotas y que los detalles se terminarán de definir este martes en una nueva reunión.

Tras el encuentro, el presidente de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja, destacó el acuerdo y sostuvo que van a ver "la modalidad de pago para que las pymes también puedan" hacer frente al bono. Cabe señalar que el dirigente había sido uno de los más críticos respecto a la iniciativa del Gobierno tras advertir que las pequeñas empresas "no tienen para pagar los sueldos".

Ha habido una predisposición del Gobierno con el carácter no remunerativo", destacó el empresario, quien dijo que esto "hace a la esencia del acuerdo por el peso de las cargas sociales".

No obstante, la Unión Industrial Argentina (UIA) había vuelto a expresar su desacuerdo y a advertir que las empresas no están en condiciones de pagar la suma. El titular de la entidad, Miguel Acevedo, afirmó este lunes que "hablar de un bono hoy no se puede" dado que "las pymes están tratando de ver cómo subsistir".

Según informó Producción, por parte del sector trabajador estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación del sector empresario, participaron Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

También estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

