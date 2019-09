Violencia de género: nuevo teléfono para atender urgencias

La Dirección de Políticas de Género del Municipio de Olavarría informó que a partir de este martes cuenta con un servicio de atención telefónica para situaciones de urgencia. La línea pretende cubrir la demanda que surge por fuera del horario de atención de la oficina de 8:00 a 18:00.

La directora de Políticas de Género Florencia Juárez, habló con Infoeme y señaló que “la posibilidad de que la Dirección contase con un teléfono de guardia había sido planteada hace un tiempo por las instituciones y organismos que conforman la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género”.

Antes de la implementación del nuevo número Juárez explicó que “desde que asumí como Directora del espacio siempre estuve disponible con mi celular particular, solo hacía el descanso cuando tomaba formalmente vacaciones. Si bien yo no lo demandé, me parecía que estaba bueno cumplir con el pedido del resto de las organizaciones para que no solamente quedase mi teléfono y mi persona unida a esta urgencia”.

El teléfono celular de guardia es el 15698033 y funcionará desde las 18 horas hasta las 8 de la mañana del otro día, horario en que se retoma la actividad habitual en la dependencia de Políticas de Género.

“La Dirección tiene un horario bastante ampliado de atención a diferencia de cualquier oficina de nuestro Municipio, que es el horario de 8:00 a 18:00. Por fuera de ese horario y más que nada los fines de semana -que son cuando mayoritariamente nosotros recibimos llamadas de urgencia-, va a estar este celular como contacto”, señaló.

Respecto a las consultas vinculadas a la emergencia que reciben habitualmente indicó que “mayoritariamente los llamados de urgencia por fuera del horario de atención de la Dirección se producen desde la Comisaría de la Mujer. Lo que hacen es solicitarnos que habilitemos el refugio cuando la situación de la persona así lo requiere”.

Por lo general las urgencias tienen que ver con la habilitación del refugio.

La persona a cargo de la recepción de las llamadas “forma parte del equipo de abordaje de la Dirección y es una de las acompañantes terapéuticas que tenemos en las situaciones de emergencia en donde hay que habilitar refugio. Conoce perfectamente el trabajo de la Dirección y la intervención del resto de las instituciones”.

A su vez, Juárez destacó el trabajo realizado durante las 24 horas por parte de la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en 9 de Julio 2642. La institución trabaja en red con Políticas de Género y forma parte del circuito integral de abordaje de la violencia familiar y de género que componen diversas instituciones vinculadas a la materia.

“Es importante remarcar el trabajo que hace la Comisaría de la Mujer y el CPO y toda la policía local que está en calle y están siempre muy atentos cuando hay un llamado sobre alguna situación de violencia de género y enseguida ofrecen a la mujer trasladarla a la comisaría sea el horario que sea”, explicó la directora del espacio.

Resaltó que “es vital llegar a tiempo, y proteger a la persona, tanto su integridad física como emocional, por eso, ponemos a disposición este número de guardia para atender las situaciones extremas de urgencia y seguimos con el teléfono habitual, 417400, como recurso de atención en nuestro horario de 8 a 18 horas”.