En un fallo inédito, lo condenaron por acosar a una adolescente por WhatsApp

Días atrás concluyó en el Juzgado Correccional local de Tandil el proceso judicial, al menos en su primera instancia, contra un hombre de 38 años quien fue condenado por acosar vía WhatsApp a una adolescente de 14 años. El acusado, con domicilio en la ciudad serrana, recibió una pena de 1 año y meses de prisión de ejecución condicional por el delito de “Captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales (grooming) en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas”.

Lo relevante de la situación es que se traduce el primer fallo en la región por un delito de estas características y la noticia en cierto punto estuvo ligada con nuestra ciudad, ya que quien encabezó no solo la querella en el debate sino la investigación fue el fiscal olavarriense Lucas Moyano, quien también tiene este tipo de delitos bajo su jurisdicción.

La resolución fue emitida por el doctor Carlos Alberto Pocorena, quien dio por acreditado que los hechos ocurrieron durante el mes de mayo de 2017 cuando la víctima, por aquel entonces de 14 años, comenzó a recibir en su teléfono celular particular mensaje de clara índole sexual por un desconocido. Como si ello no bastara, también envió vía WhatsApp fotos de sus genitales.

La adolescente radicó la denuncia y allí se dio inicio a las averiguaciones permitieron dar con el secuestro del teléfono celular del agresor, que terminó por corroborar todo lo expuesto por la víctima, quien declaró a través de cámara gesell. En el debate realizado en los últimos días también dio su versión de los hechos la madre, quien añadió que “mi hija tenía miedo de salir a la calle porque no sabía si él la estaba siguiendo”, tal cual puede leerse en el fallo al que tuvo acceso Infoeme.

La adolescente detalló además “esa persona también le había escrito a una amiga mía. Y después que yo fui a hacer la denuncia me contaron otras amigas que también les había escrito a ellas. Pero no, no pasó nada. O sea les habló, pero nada más”. Esta situación fue respaldada por el juez, quien expresó que estas conductas “dan cuenta no solo del contenido de sus expresiones sino también de una forma de comunicación que se reitera en el tiempo con distintos interlocutores”.

El acusado, Gustavo Alfredo Gorozo, admitió ser quien escribió y envió esos mensajes, inclusive narró que el teléfono se lo había pasado un amigo que trabaja en un radio de esa ciudad, pero se excusó alegando que creía que se trataba de alguien mayor de edad. El doctor Pocorena no dio entidad a ese argumento y respondió que “si el imputado supuestamente desconocía la edad de la persona con la que había establecido contacto, pudo salvar tal circunstancia con una simple pregunta o indagación”. “Descarto que la conducta resulte ser una mera grosería como se aludiera, sino que por el contrario, sostengo que el accionar del imputado iba enderezado a la satisfacción de sus deseos sexuales”, añadió el magistrado tandilense.

Si bien se dispuso la aplicación de una pena de ejecución en suspenso, lo relevante del fallo no solo está en ser el primero en la región y en la importancia que refiere a nivel jurisprudencia, sino también por las medidas dispuestas contra Gorozo. Se trata de reglas de conducta, entre ellas no volver a delinquir, que deberá acatar durante dos años, en los que además deberá someterse a una pericia psicológica y psiquiátrica, sumado a que -una vez firme la sentencia- se le tomen muestras de sangre y las mismas sean ingresadas al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con Delitos Contra la Integridad Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos