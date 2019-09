Farmacéuticos denuncian que IOMA les debe $400 millones

Tras varios meses de incertidumbre y acusaciones, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia cargó con dureza al denunciar que IOMA les debe 400 millones de pesos por retrasos, desde mayo, en el pago de medicamentos.

Si bien hay un "contacto permanente" con la obra social, en cada oportunidad que le consultan por el estado del pago, "la respuesta de IOMA ha sido: está por salir", pero indicaron, mediante un comunicado, que "el atraso en los pagos se mantiene".

Desde la entidad dieron cuenta de que las deudas suelen tener demoras “soportables”. Si embargo, se explicó que “todavía no pagaron recetas dispensadas en mayo, que fueron presentadas en junio. Deberían hacer un adelanto de julio, que tampoco lo hicieron".

De hecho cargaron duramente contra la Provincia, dado que “a los afiliados les descuentan todos los meses, ellos no tienen atrasos en los pagos, por eso no entendemos por qué no pagan, ya que el dinero lo tienen que tener".

"Nosotros somos empleadores. Tenemos que pagar alquileres y a los empleados. ¿Y de dónde lo sacamos, cuando nuestro convenio más importante es el IOMA?", se preguntaron.

Finalmente, confirmaron que a pesar de esta situación “seguiremos ofreciendo el mejor servicio dentro de nuestras posibilidades para garantizar el acceso a los medicamentos porque esa es nuestra responsabilidad, y el Estado provincial debe cumplir con la suya".