Artes Visuales celebró 30 años y la lucha por el edificio propio formó parte del acto

Este jueves se conmemoró un nuevo aniversario de su fundación. Los discursos de ex docentes y ex directivos giraron en torno a poner en valor la formación académica y la falta de un espacio propio. A su vez, el actual director de la institución habló con Infoeme y aseguró que están próximos a firmar un nuevo contrato de alquiler en un edificio nuevo.

Este jueves el Centro Cultural Universitario ubicado en San Martín 1955 fue el escenario de la celebración del acto conmemorativo por los 30 años de la Escuela de Artes Visuales “Miguel Galgano”.

Estudiantes, docentes, integrantes del equipo de gestión, ex docentes y directivos, e impulsores de la creación de la institución estuvieron presentes en el acto que contó con la inauguración de una muestra de arte con diversas obras.

Antes del inicio del acto protocolar, Fabian Iglesias, director de la Escuela de Artes Visuales habló con Infoeme y resaltó la alegría con la que vive este nuevo aniversario. “Esta alegría se ve mucho más amplificada por ver muchas caras que han pasado por la institución y hoy están acá. Ex alumnos, ex profesores jubilados, autoridades que nos están acompañando, es una fiesta, hay un clima de fiesta y eso me alegra mucho porque la escuela es como dije hace algún tiempo en alguna entrevista, mi segunda casa”.

Iglesias es director desde hace poco más de un año. Sin embargo, lleva 19 años vinculado a la institución educativa. “Artes Visuales ha generado muchísimos artistas, profesores de artes y muchísimos comunicadores visuales, diseñadores”, señaló.

Uno de los temas que ha atravesado a la institución desde sus inicios es la falta de un espacio propio. Respecto a esta situación, Iglesias adelantó que “esta semana tuve una reunión con el intendente Ezequiel Galli y el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani. Hay tres edificios y en el muy corto plazo se va a estar eligiendo uno, si bien tenemos asegurada la continuidad en el actual edificio hasta diciembre de 2020”.

El intendente me dijo que es una prioridad que Artes Visuales tenga un nuevo edificio. Hoy no están dadas las condiciones para la construcción pero no por Artes Visuales. Hay muchísimos alumnos en la provincia sin aulas en los tres niveles obligatorios que tiene el sistema educativo y son prioridad, contó Iglesias.

La lucha por el edificio propio se reflejó en los discursos vertidos por María Delia Barbato, ex docente de Artes Visuales y María Inés Fitte, ex docente y ex directora de la institución. Ambas hicieron referencia a los inicios de la escuela, a personas fundamentales en el desarrollo como la ex concejal y diputada Alicia Tabarés –presente en el acto- y al primer director José Finet, entre otros.

“Nos han mudado tantas veces y pasaron 30 años y no tenemos un edificio propio”, sintetizó Barbato.

Las actividades conmemorativas continuarán este viernes a las 18:00, en el Museo Dámaso Arce, donde se inaugurará la muestra-homenaje a Miguel Ángel Galgano, artista interdisciplinario y maestro fundacional de la Escuela de Artes Visuales de Olavarría.

En el marco de la muestra, donde se expondrán sus obras, rendirán homenaje compañeros, ex alumnos y amigos que han compartido con él parte de su vida. Se presentarán “Los diarios viejos”, mítica banda musical, de la cual Galgano fue partícipe.