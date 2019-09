En una sesión con duras acusaciones al Intendente Galli y sus funcionarios, pero desde el oficialismo con un contraataque al catalogar de “oportunismo político” el tratamiento del tema, el conflicto por la “zona residencial” del barrio continuará con una nueva propuesta que prepara el Ejecutivo junto al concejal José Luis Arguiñena. La oposición no logró juntar los dos tercios para revertir el veto.

Barrio Paulownia: el oficialismo impuso el veto y no habrá cambios

Tras la aprobación en el mes de julio, el veto del intendente Galli y la búsqueda de insistir con la nueva legislación, el bloque de Cambiemos hizo valer su cantidad de concejales y no permitió revertir el veto, por lo tanto se mantendrá firme. Hubo duras acusaciones, cruces y repudio de vecinos que estuvieron presentes en el recinto.

La ordenanza original solicitaba establecer la zona del barrio Paulownia como “residencial” en un conflicto que data al menos de febrero, con varias ordenanzas cruzadas y un expediente judicial que dictaminó que la zona es “Industrial” y que generó que justamente varias empresas se instalen en el barrio.

Gabriela Delía (Radicales convergentes) repasó el conflicto siendo la primera oradora, y valoró la intención de los vecinos que “quieren una respuesta razonable. Como Concejo no pudimos dar una respuesta razonable. Entendemos que su reclamo amerita una solución consensuada con el Departamento Ejecutivo”. Fue la primera en señalar que el conflicto se trasladó al ámbito judicial.

Tras su turno, Einar Iguerategui (Cuidemos Olavarría) profundizó sobre el tema y señaló la falta de diálogo entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo. Incluso, durante toda su oratoria dejó varios guiños a algunos concejales del oficialismo a que no voten en bloque y acompañen la reversión del veto.

Se metió, en este sentido, en la parte política: dijo que la situación “deja en evidencia que estamos en una actitud caprichosa del intendente Galli. Nos genera dudas de los intereses. Todo esto derivó en un conflicto judicial contra el Municipio. Se pudo generar una solución razonable. Galli se manejó con soberbia y prepotencia ante los vecinos”.

Agregó, en este sentido, que “el veto carece de lógica” y explicó todos los puntos que no se mencionaron en el veto remitido por el Ejecutivo. Señaló los antecedentes del ordenamiento urbano, y cómo ya en 2009 se reconocía la zona como residencial. Incluso, “hubo una aprobación de Procrear en la zona por la gestión Galli”.

“El Estado Municipal debió trabajar con mayor cautela para no generar un conflicto a los vecinos. De esto es responsable el Intendente Ezequiel Gali. Saben que están errados y saben que hay un problema legal”.

Incluso, Iguerategui denunció que “no hubo, siquiera, un estudio de impacto ambiental. Esto no se dijo en julio porque creímos que sería un camino para solucionarlo desde el Municipio, pero cuando te gobierna la soberbia no hay manera de que escuches” cargó con dureza.

Para cerrar, volvió a pedir el voto del oficialismo: “ustedes lo pueden ayudar al Intendente Galli revirtiendo el voto, si no votan contribuirán a la soberbia”.

Tras las oratorias de Eduardo Rodríguez y Germán Aramburu (Frente de Todos) llegó el momento de las respuestas: fue en voz de María José González (Cambiemos) con duras acusaciones a la oposición e incluso, con los vecinos.

Primeramente, dijo que “el Departamento Ejecutivo envió un proyecto alternativo que está en la comisión de Legislación. Hay un compromiso de tratar de solucionar”. Y denunció que la oposición lo “utilizó políticamente” al tema dado que “no tienen los 14 votos”.

“En 1979 se decidió que esa zona sea Industrial. Esas ordenanzas están convalidadas. La zona es Zona de Quintas. Interceden, de manera política, en el desarrollo y el progreso de Olavarría para empresas que dan trabajo” agregó, dejando entrever que no permitían la radicación de empresas. También señaló que hubo un aprovechamiento político del tema dado que el abogado particular de los vecinos es José González Hueso, candidato del eseverrismo.

Confirmó, a su vez, que la Justicia ordenó suspender “todo tipo de obras en el lugar”. Se retrotrajo la zona a “uso de carácter residencial extraurbano no permanente”. Y agregó: “Nunca fue zona de residencia permanente. Vamos a seguir trabajando dentro de la coherencia jurídica. Seguimos en diálogo con los vecinos. Lamentamos el tratamiento político de este tema, como así pasó con Nocturnidad”.

Iguerategui salió al cruce: señaló que González “culpó a los vecinos que han ido a la inmobiliaria equivocada se ve” y dijo que está harto de “que digan que es político. Es todo política, me harta la mala acción, la mala fe de los que actúan en política”. Y detalló que “la última alternativa del bloque Cambiemos pretende proteger a toda la zona menos media manzana de Pellegrini, un solo galpón”.

Casi a los gritos, acusó y pidó que “dejen de mentir, y buscar fantasmas ajenos. Reviertan este veto, tengan coraje, un solo veto revertimos, uno solo, el del Boleto Estudiantil” cerró, volviendo a pedir a concejales oficialistas “no convencidos” que voten con la oposición.

Arguiñena, autor de una de las propuestas alternativas que se encuentra en la comisión de Legislación, resaltó que “hemos estado y hay que seguir trabajando para que esto se termine de una vez y se llegue a un acuerdo de las dos partes. Trabajaré en mi saber para que esto cambie de alguna forma. Más allá de esto, hemos estado trabajando en el Ejecutivo y con los vecinos para seguir cambiando a su vez la última propuesta que hice”.

Juan Sánchez, por su parte, denunció que “hay un manifiesto error del Estado Municipal. Tarde o temprano, los vecinos de Olavarría tendrán que afrontar este error (dados los gastos emitidos por el conflicto que se encuentra en la Justicia)".

En este punto, pidió, para “dejar en claro quienes están a favor y quienes en contra” que la votación se haga nominal. Es decir, que todos los concejales en particular voten a favor o en contra el expediente.

Al momento de levantar las manos, toda la oposición (Federico Aguilera, Germán Aramburu, Alicia Almada, Eduardo Rodríguez, Juan Sánchez, Emilio Vitale, Einar Iguerategui, Margarita Arregui, Victoria De Bellis, Gabriela Delía y Martín Lastape) no logró los dos tercios necesarios para revertir el voto y se impuso el rechazo, con el acompañamiento del bloque de Cambiemos (María José González, Fermín Ferreira, Celeste Arouxet, Alejandro Gregorini, Carolina Espinosa, Juan Ignacio Fal, José Luis Arguiñena y el presidente del HCD, Bruno Cenizo).

Más allá del enojo de los vecinos, toda la historia pasará al ámbito Judicial, y tendrá un nuevo capítulo cuando el proyecto de Cambiemos llegue al recinto del Concejo Deliberante.