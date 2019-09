Prohíben la venta de una marca de leche en polvo en todo el país

Recientemente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió una leche en polvo y algunos productos médicos de uso quirúrgico.

La novedad fue publicada a través de la disposición 7350/2019 en el Boletín Oficial

El organismo impugnó la comercialización en todo territorio nacional del producto: "Leche entera en polvo, disolución instantánea, fortificado con vitaminas D, A, marca Milkfood", cuya firma está registrada en Villa María, Córdoba.

Argumentaron que “se hallaba en infracción por no cumplir con la normativa alimentaria vigente; no cumplía con las exigencias físico-químicas, además de estar falsamente rotulado y no contar con los registros necesarios”.

Asimismo prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos médicos rotulados como: "Hoja de cirugía artroscópica Full Radius Blade-DYONICS"; y "Cuchillas quirúrgicas artroscópica de DYONICS".

El motivo de la prohibición se fundamentó en que ninguno contaba con los datos del importador autorizado en Argentina.