Más de 800 jóvenes olavarrienses, que en poco tiempo se convertirán en conductores, participan este jueves en el Teatro Municipal de una importante capacitación sobre prevención y seguridad adolescente en el automóvil, impulsada desde el Área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Nativa Seguros.

La actividad cuenta con la presencia del titular del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons y de los responsables del sitio especializado “Tiempo de Seguros”, Marcelo Debe y Fernando Tornato. Junto al Gerente General de Nativa Seguros, Juan Pablo Castanino, hablaron con los medios locales antes del inicio de la jornada.

En primer lugar, Juan Pablo Castanino comentó cómo surgió la iniciativa: “Hace un tiempo nos juntamos con nuestros amigos de ‘Tiempos de Seguros’ y estuvimos charlando sobre qué actividades se podrían hacer para concientizar a la audiencia y al público en general sobre cómo minimizar los accidentes viales, porque es una causa que afecta no solo al país sino al mundo entero” dijo.

Por su parte, Marcelo Debe, uno de los titulares del “Tiempo de Seguros”, indicó que la iniciativa está apuntada a los jóvenes “porque pronto van a ser futuros conductores y es esencial que la educación vial sea impartida desde temprano. Todos manejamos y estamos expuesto a riesgos” dijo.

“La idea se planteó por un lado sobre lo que es el seguro, que es la especialidad nuestra como medio y la seguridad vial para cual nos acompaña Fabian Pons presidente de OVILAM, gente que está mucho tiempo trabajando en esto. Buscamos concientizar a quienes probablemente en uno o dos años estén conduciendo un vehículo, que sepan los riesgos que entraña y también desde el seguro” sostuvo.

Finalmente el director del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, se refirió al polémico video en el que un padre obliga a su hijo de 10 años a manejar en la ruta: “Es una aberración lo que se vio, primero porque un chico no está maduro para tomar esa responsabilidad. Segundo no lo permite la Ley. Y tercero hay una presión psicológica sobre el chico que la ejerce el padre y que puede generar un trauma”.

En este sentido, precisó que “ahí se nota la diferencia entre la percepción del riesgo con el riesgo real. Esta persona que incita al chico a manejar no percibe el riesgo que genera con que solamente pise la banquina y se cruce de carril y genere una catástrofe” advirtió.

La realidad vial que tenemos pasa por tener una percepción del riesgo distinta a lo que es el riesgo real

Respecto a la consulta sobre cuál sería la edad ideal para que un joven comience a manejar, el especialista diferenció: “depende del ámbito. Si es en un ámbito privado hay chicos que manejan un Karting y lo hacen a los seis o siete años. Y eso no está mal, siempre que lo hagan en un ámbito privado y con todas las normas de seguridad y todos los controles habidos y por haber. En el ámbito público hay una edad madurativa que el chico necesita. No por nada se permite que a los 17 años con permiso de los padres puedan tramitar una licencia y que a los 18 años sea lo normal. Hay que tener en cuenta que fisiológicamente el sentido del riesgo se termina de desarrollar en el hombre a los 23 años y en la mujer a los 25. Es por eso que uno no puede ser conductor profesional antes de los 21 años o que hay países como Australia que van dando la licencia en forma escalonada según la edad madurativa. Entendemos que es coherente la legislación que tenemos con la responsabilidad que se está asumiendo” concluyó.