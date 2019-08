Espert denunció que atacaron la camioneta en la que se trasladaba

El pasado martes por la noche, el precandidato presidencial José Luis Espert se trasladaba en su camioneta hacia el canal Crónica TV, cuando dos desconocidos atacaron su auto a los tiros.

El precandidato del Frente Despertar señaló en dialogo con medios nacionales que “veníamos desde el norte para acá por Madero. Antes de llegar a Córdoba sentimos dos golpes muy fuertes del lado del conductor”.

Al ser consultado si el tema podía estar vinculado a su candidatura política, Espert expresó: “no puedo ni pensar que esto es político, no se me pasa por la cabeza. Hay mucha locura y crispación por las elecciones, pero no creo que sea político”.

Momentos después del hecho el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, repudió el hecho y comentó que “es el Gobierno el que debe velar por nuestra integridad física y encontrar a los responsables de este acto delictivo”.

Por su parte, Espert detalló que desde el oficialismo se pusieron rápidamente a disposición, y que Bullrich “me llamó para ofrecerme custodia”.