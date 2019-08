“Ir a los Juegos Panamericanos es un sueño, muchas veces me planteé si seguir o no”



La olavarriense será una de los 223 deportistas de la delegación argentina que se presentarán en Lima en los inminentes Juegos Parapanamericanos.



A pocos días de viajar al país incaico, Daiana Moura dialogó con Infoeme y contó todo. Sus inicios, su alejamiento de la pileta, su complicación para entrenar en la Ciudad, su forma de entrenamiento y la emoción que le genera debutar en un Juego Parapanamericano.



Desde el 23 de agosto al 1 de septiembre, se jugará donde hoy se llevan a cabo los trasmitidos Juegos Panamericanos, la competencia de mayor importancia a nivel continental del deporte adaptado. Hasta allí llegará la nadadora Daiana Moura.



El final momentáneo de la historia de la deportista es Lima 2019, pero en la previa contó todo lo que pasó en sus 28 años de vida hasta llegar ahí: “Nadaba hace mucho, pero después abandoné para terminar la carrera de abogacía, estuve 5 o 6 años lejos de la pileta y el regreso es muy particular” dice y se ríe para agregar: “Íbamos a ir con Claudia Stebani –ex Directora de la Escuela de Ciegos- a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016, como espectadoras y ahí empezó a motivarme para que vuelva a nadar y que ella me iba a acompañar cuando se jubilara”.



“Tenía muchas dudas, hablamos con Gabriel Coronel y me hizo contacto con Estudiantes donde empecé a entrenar dos veces por semana con los guardavidas, pero cuando pedí más horas, después de mis primeras competencias, me dijeron que no tenían infraestructura y me fui a Ferro” rememora la empleada municipal.



Daiana sigue su cuento desde Córdoba, donde se prepara junto con Constanza Quellet para su debut el 26 de agosto próximo en la pileta donde los nadadores nacionales ya dejaron su huella.



“A mi entrenadora la conocí en un Open en el CeNARD, ella estaba terminando de hacerle la entrada en calor a su nadadora y me dijo `yo te voy a ayudar´, ahí se quedó y eso me marcó en mi carrera” dice la joven abogada que recuerda que sus primeras competencias fue acompañada de Claudia Stebani que era su guía en la pileta y que en la actualidad se entrena a distancia con Quellet, “me manda las rutinas por audio y me corrige por video-llamada”.



La particular forma de entrenamiento que tiene la deportista local se da porque “pasaron cosas en Olavarría, la situación es bastante dura ya que no tengo los mismos horarios que mis compañeros de competición ni a un entrenador allá que me acompañe”.



Pero eso no la frena y si bien vive esta posibilidad de viajar a Perú con la Selección Argentina como algo único, recuerda que “lo veía muy lejano, por eso ir a los Juegos Panamericanos es un sueño, muchas veces me planteé si seguir o no”.



“Para ir, tenés que cumplir con marcas mínimas, yo tenía dos y en marzo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, logré otras dos y en mayo pasado las volví a bajar” explica pacientemente quien se presentará en 400 metros libres, 100 metros libres, 50 metros libres y 100 pecho y “ahí es donde estoy mejor clasificada que soy cuarta a nivel sudamericano” destaca.



Sin embargo, tener las marcas, entrenarse a distancia y viajar a cantidad innumerables de torneos no le aseguraba la participación en el certamen que tendrá a Gustavo Fernández –otro conocido local- como abanderado en la ceremonia de apertura.



“La decisión final es del Cuerpo Técnico que tienen en cuenta desde las mejoras de cada uno hasta las plazas disponibles, pero cuando mi entrenadora me avisó que había quedado seleccionada fue una emoción muy grande” menciona alegremente mientras recuerda como si fuera ayer la fecha que se dio a conocer la lista definitiva.



Sin las herramientas necesarias para una deportista de élite, sin sponsors y ni siquiera un club que le permita entrenar como es debido (pero siempre sin meterse con nadie), Daiana Moura está a dos semanas de emprender el viaje de su vida: “Es mi primer torneo internacional y además, allá me van a realizar lo que se llama clasificación funcional que en Argentina no se hace y solo se otorga a nivel internacional”.



La nadadora que tendrá el apoyo de su familia y de Claudia Stebani en las tribunas de Lima, se contenta al saber que por primera vez tendrá hinchada “porque le doy mucha prioridad a esto que es la previa de los Juegos Paralímpicos” y si bien no descarta la posibilidad de ir a Tokyo “tendrían que cambiar muchas cosas, como ejemplo tener lugar para entrenamientos”.



“Mis padres están muy orgullosos porque ven el esfuerzo que hago todos los días y saben, al igual que yo, que espero poder bajar las marcas y que llegar a las finales sería muy bueno” analiza sobre sus chances en una competencia que será histórica para Argentina ya que llegará a Perú con la delegación más grande de la historia del deporte adaptado.



“No queda nada para cumplir el sueño” concluye antes de agradecer a la Municipalidad de Olavarría y a la firma Frío del Mar por ayudarla con los costos… ¿Podrá Daiana Moura seguir el camino de Agustín Vernice? El sueño está por comenzar y quien te dice, estos Juegos queden para siempre en la historia del deporte olavarriense por los logros y esfuerzos de sus deportistas… y sí en plural.