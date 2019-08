Mauricio Macri: “Juntos argentinos somos imparables”

El presidente Mauricio Macri cerró su campaña en la provincia clave para su triunfo en 2015. “Ustedes tienen que volver a inyectar desde el centro de país esta energía arrolladora. Todo lo que hemos hecho no es en vano, son las bases en las que vamos a crecer los próximos veinte años”, le pidió a los cordobeses.

El acto, que Macri cerró con su discurso, se llevó a cabo en el predio de Plaza de la Música, que tiene una capacidad para cinco mil personas. Antes que el mandatario hablaron los precandidatos a diputados nacionales Mario Negri, Luis Juez, Soher El Sukaria, Hugo Romero y Leonor Martínez Villada.

La Argentina que soñamos está en el futuro no está en el pasado. Si la mayoría de los argentinos decide que el pasado no va a volver a pasar, no va a volver a pasar, expresó.