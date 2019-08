“Celebro que se reduzca la cantidad de droga en la calle”

Ignacio Cerdera

@nachocerdera

“Yo me metí en política para que mis hijos vivan en una ciudad y en un país mejor, y parte de eso es lo que está pasando”. Esa frase no fue menor en la entrevista que el intendente Ezequiel Galli tuvo a solas con Infoeme. Quizás en una primera lectura no parece decir mucho más de lo que expresa de manera literal, pero en realidad denota una suerte de “hilo conductor” que planteó en todo momento sobre lo que ocurre en la ciudad y en la provincia y nación. “Es una decisión del Presidente y la Gobernadora”, repitió una y otra vez. No para explicar lo sucedido en otras latitudes, sino para dar marco a las políticas preventivas desarrolladas en nuestra ciudad.

En esa misma sintonía, las respuestas comenzaron a avanzar en el tema narcotráfico cuando se lo consultó sobre seguridad. “Las herramientas están y la muestra clara de que están es todo lo que ha pasado en Olavarría, la cantidad de droga que se ha incautado, la cantidad de bandas que se han desbaratado y no solamente en Olavarría, sino en todo el país”, enfatizó mientras contó cómo nuestra ciudad cuenta actualmente con una fiscalía especializada en la materia y un pedido en trámite para rejerarquizar el área de Drogas Ilícitas de la policía Bonaerense.

La droga trae aparejada inseguridad y hemos logrado avanzar muchísimo en desbaratar bandas que se dedicaban al narcotráfico en la ciudad

“El imaginario popular pasó a ser algo concreto y real que estaba pasando, y pudimos ver de dónde salía el dinero”, añadió ubicando como principal exponente la causa que se tramita en el Fuero Federal sobre el lavado de activos obtenidos del narcotráfico, investigación por la que hay varios detenidos actualmente. “Tiene que ver pura y exclusivamente con una decisión política, una decisión política del Presidente de cerrar las fronteras, una decisión política de la Gobernadora de no transar con nadie, de no transar con ninguna mafia y menos aún con la del narcotráfico, porque sabemos que es lo que está matando a los chicos y no queremos que eso crezca, al contrario queremos que retroceda”, completó.

“Celebro que se reduzca la cantidad de droga en la calle, de que este gobierno haya incautado diez veces mayor cantidad de droga que en los 12 años anteriores, son cosas que son para celebrar”, continuó segundos después. Reconoció, no obstante, que quizás lo que faltaría para reforzar esta situación es que el vecino se anime a denunciar aquello que ve.

“Es lógico el temor, nuestra gobernadora se tuvo que ir a vivir a una base militar en Morón, es lógico que pase, pero creo que las condiciones están dadas para que este gobierno, si continúa en los próximos 4 años, siga avanzando en contra de uno de los mayores flagelos que tenemos como sociedad que es el narcotráfico, que también está vinculado con la violencia de género. Creo que es mucho lo que falta por hacer pero creo también que va a ser histórico lo que está pasando”.

“Ya somos una ciudad grande”

Ya centrado en el plano local la conversación avanza sobre diversas particularidades y cuestiones puntuales bien propias de la ciudad. Allí enfatizó no sólo lo hecho desde la Secretaria de Seguridad, sino que además no quiso pasar por alto que esa dependencia fue un rasgo distintivo y creación de la actual gestión municipal. “Llevó mucho tiempo que se trabaje articuladamente y de manera coordinada, se está teniendo buenos resultados”, señaló a medida que daba cuenta de la labor conjunta entre las fuerzas de seguridad y la justicia.

“Hemos aplicado un montón de políticas de seguridad. Hemos aumentado la cobertura con un mayor número de cámaras, hemos adquirido patrulleros nuevos, hemos tenido más presencia en los patrullajes y la realidad es que Olavarría sigue creciendo. Lo hablábamos el otro día con Eugenio Burzaco, las problemáticas que tienen ciudades como la nuestra, ya exceden a las problemáticas de una ciudad de tamaño mediano del interior, ya somos una ciudad grande”, declaró.

“Siempre destaco el trabajo que está haciendo el Centro de Monitoreo, que es algo que nos ha ayudado muchísimo en resolver cada uno de los casos que se fueron dando”, agregó. “Tenemos que aumentar más el trabajo en la prevención de los delitos, por eso que, si bien se está atrasando por cuestiones burocráticas, estamos lanzando el programa Ojos en Alerta que ha funcionado de manera excelente en un montón de municipios. Confiamos mucho en eso, en que la tecnología sea utilizada de la mejor manera y que el vecino pueda ser partícipe y protagonista de la resolución de los delitos”.

“No son gastos, son inversiones”

La seguridad significa un importante desembolso de las arcas del municipio. No es nuevo, es años que es así pero quizás no tan aludido o indagado muchas veces. Renovación de la flota de patrulleros, el mantenimiento de los mismos, alquileres de inmuebles, reposición, mantenimiento y adquisición de cámaras y la lista sigue. Es por ello que, al ser la actual gestión, las preguntas avanzaron sobre ese lado y cómo se puede profundizar teniendo en cuenta ello. Ezequiel Galli no esquivó la cuestión y enfatizó que “todo lo que se gaste en salud, seguridad y educación no es un gasto sino es una inversión”.

“Si queremos que sigan viniendo empresas a invertir en la ciudad, si queremos que sigan viniendo vecinos de otras localidades a llevar adelante sus actividades en nuestra ciudad tenemos que brindar seguridad, salud y educación”, enfatizó.

“Nosotros tenemos una tasa que está vinculada a la seguridad y con eso lo mínimo que tenemos que hacer es brindar las condiciones mínimas de seguridad a los vecinos. Nos está quedando chico el Centro de Monitoreo, tenemos que pensar en un centro más grande, hemos crecido en cantidad y cobertura de cámaras, tenemos que pensar en extender la fibra óptica para llegar con cámaras a donde hoy no se llega, hemos puesto cámaras punto a punto en la ruta para ver los accesos a la ciudad y creo que eso es fundamental, no son gastos, son inversiones para que el vecino pueda sentirse seguro en su ciudad”, concluyó.