Piden la exención del Estacionamiento Medido para Soldados Continentales

Un proyecto de Comunicación que pedía al Municipio gestionar la exención del Estacionamiento Medido para Soldados Continentales generó una de las polémicas de la tarde en el HCD. El proyecto fue aprobado por mayoría, pero en el medio hubo denuncias y cruces con el bloque oficialista.

La propuesta fue presentada por los bloques Radicales Convergentes y UCR. Pedía, mediante una nota presentada por la Unión de Soldados Continentales de Olavarría, el no pago del servicio por su condición de veteranos de guerra continentales.

Gabriela Delía (Radicales Convergentes) recordó el registro de soldados bajo bandera en 1982 creado por ordenanza, y también la integración de dichos soldados en la exención social de la Tasa de Servicios Urbanos. “Buscamos posibilidades de que queden exentos en el servicio de Estacionamiento Medido” dijo.

Celeste Arouxet (Cambiemos) dijo que se sienten “orgullosos de los soldados que estuvieron bajo bandera en la última guerra de Malvinas. No podemos acompañar el proyecto de Comunicación” y esgrimió “diversos motivos”. Señaló que este tipo de pedidos “se deben hacer previo a una licitación para que la empresa tenga reglas claras a la hora de adjudicar el servicio. No se debe hacer por Comunicación, sino por ordenanza”.

La polémica se disparó cuando Margarita Arregui (Cuidemos Olavarría) confirmó que en el Boletín Oficial hay publicado un “decreto de exención de Estacionamiento Medido para un vecino particular”.

Juan Sánchez, (Frente de Todos) señaló entonces “pertinente” la solicitud, “mucho más a partir de lo que dijo Arregui. No hay peor gestión que la que no se hace. Es una falta de respeto a este Concejo, que cita a funcionarios a que digan lo que digan, que mientan, pero que vengan. Y también decir que mintieron a los trabajadores del servicio, pero es un tema más delicado” dando cuenta de que habría algún incumplimiento laboral que no confirmó ni dijo explícitamente.

Iguerategui (Cuidemos Olavarría) señaló que el decreto fue confeccionado bajo “la Ley de Tránsito otorga libre tránsito, y ahí encontró una trampa para utilizar una herramienta legal a su gusto y conveniencia. Nunca se plasmó en esta discusión. El Intendente, se ve, que atiende todos los casos particulares”.

Al momento de votar, todos los bloques menos Cambiemos acompañaron la propuesta, que se aprobó por mayoría.