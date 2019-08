Barrio UOCRA: “venimos a recordarles que estamos acá esperando”

Este martes por la tarde, nuevamente, un grupo de adjudicatarios del barrio UOCRA se manifestaron frente a las 28 viviendas que quedan finalizar y entregar para solicitar una respuesta concreta de quién corresponda.

Emanuel es uno de los adjudicatarios que manifestó a Infoeme la situación en la que se encuentran, al respecto dijo que “como yo hay mucha gente que está pagando un alquiler, es un costo alto el que hay que afrontar y tranquilamente podríamos estar acá tratando de acomodar la casa, nuestra propia casa, es una necesidad importante”.

También hizo referencia a la difícil situación de algunos adjudicatarios “tenemos compañeros que están con orden de desalojo, otros que no llegan a pagar el alquiler, necesitamos las casas”.

Por eso venimos, para recordarles que estamos acá esperando, se entregaron 11 pero faltan 28 más.

La preocupación radica en la “falta de respuesta” y al respecto señaló que “si bien hay gente trabajando no tenemos ninguna certeza, no sabemos si pasan elecciones y esto queda inconcluso o si va a haber fondos para que sigan trabajando, tenemos miedo que esto se abandone”.

Estamos ansiosos esperando que nos den una fecha o que nos digan que están, siguen trabajando y las van a entregar.

El reclamo lo acompañó el presidente de la junta vecinal Jorge Salías que dialogó con Infoeme y sostuvo que “los adjudicatarios se volvieron a reunir porque no les dan una fecha de entrega”.

Con respecto al avance de obra mencionó que “después del último encuentro se sumaron dos o tres empleados más pero no es el avance que uno esperaba”.

Esta situación no es nueva, restaban entregar 39 viviendas y recientemente a través de un acto se otorgaron 11 pero aún restan 28, este atraso genera en los propietario “preocupación” indicó Salías que a su vez describió situaciones particulares: “hay vecinos que están pasando un momento muy complicado y al no tener una fecha entran a desesperarse, no saben qué hacer con los alquileres si renovar contratos o no y nadie dice nada, no le informan al vecino como corresponde”.

Finalmente, Salías aseguró que “el objetivo es apoyar a los adjudicatarios hasta que se entregue la última vivienda. Nosotros necesitamos que alguien se comunique e informe la fecha de entrega”.