En Olavarría el precio de la carne aumentó entre un 12% y un 18%

La fuerte escalada del dólar después de las PASO repercutió en los precios de productos y servicios. La carne vacuna no fue la excepción y en Olavarría los precios debieron ajustarse de acuerdo a la cotización de la divisa norteamericana.

Desde Infoeme se realizó un relevamiento en varias carnicerías de la ciudad para conocer cuál fue el impacto de la suba del dólar en el precio de la carne vacuna. Según indicaron aumentó entre un 12% y un 18%.

El dueño de una de las carnicerías consultadas manifestó que “hubo un incremento de aproximadamente el 12% después de las PASO”. A su vez detalló la variación de algunos cortes como por ejemplo: "el kilo de nalga pasó de costar 290 a 315 pesos, el kilo de asado 250 a 280 pesos y el kilo de carne para parrilla valía 270 pesos y ahora cuesta 298 pesos”.

Con respecto al consumo, indicó que “si bien hay ventas el consumo está más tranquilo”.

Desde otra de las carnicerías consultadas aseguraron que “la suba en el precio de la carne fue entre el 15% y el 18%”.

Además señalaron que “los precios al mostrador se incrementaron en 5, 10, 15 y 20 pesos de acuerdo al corte”.

En cuanto al consumo el encargado afirmó que “después de las PASO la gente se asustó y bajó el consumo, ahora está bastante estable”.

Desde otro comercio, la responsable de caja manifestó que “aún no hubo modificaciones en los precios” pero si sostuvo que “no anda gente, cayeron las ventas. Después del 20 muchos hacían compras con tarjera, situación que ahora no ocurre”.

Si bien el precio de la carne vacuna se incrementó, las subas más importantes la registraron las carnes blancas (pollo y cerdo). El valor del cerdo aumento entre un 20% y un 25%. Esta situación se da por el alimento, ya que el maíz cotiza a precio dólar.