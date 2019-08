Campaña de detección gratuita de Hepatitis C en Olavarría

Desde este lunes se desarrolla una campaña de detección gratuita de hepatitis C, orientada a la comunidad en general. La propuesta resulta de un trabajo en conjunto entre Municipio, el Rotary Club San Vicente, el Centro de Empleados de Comercio Olavarría y la Facultad de Ciencias de la Salud.

La actividad tiene lugar del 26 al 30 de agosto en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” y en los policonsultorios del CECO.

Olavarría cuenta con un equipo de Biología molecular para la medición de carga viral de VIH, hepatitis B y C. Según indicaron, la implementación de esta aparatología posibilitará que el Municipio se constituya en el centro de procesamiento de muestras para la Región Sanitaria IX.

La Hepatitis es una inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa los nutrientes, ejerce una función desintoxicante y sintetiza proteínas. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada.

En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. En otros casos, el consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y determinadas afecciones médicas también pueden causar hepatitis.

La mayoría de las veces las hepatitis no producen síntomas y la enfermedad pasa inadvertida, por lo que sólo se la pude diagnosticar mediante análisis de sangre.

Tanto la hepatitis A como la hepatitis B tienen vacuna. No existe vacuna contra la hepatitis C pero se puede prevenir al no compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, exigiendo el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes, y usando preservativo desde el comienzo de toda relación sexual.