“Impune va a quedar, pero que Olavarría sepa que hay un violador suelto”

No quiso que su nombre se sepa, pero sí que se conozca lo que le pasó a su mamá hace ya tres años. Es consciente que no le traerá consuelo, pero lo ve también como una suerte de aliciente para el dolor. Es quizás una de las dos metas que se trazó, la otra es que el sitio donde todo pasó sea dotado de mejor prevención . Ese reclamo llegó al Concejo Deliberante e inclusive cosechó visto bueno del cuerpo deliberativo, pero aún no se plasmo en obras.

La nota no tendrá nombres propios completos. Tan sólo el de Mirta, la víctima y sobre quien su hija, en diálogo con Infoeme, quiso que se sepa su historia. Es una lucha diaria que hace un par de días cumplió 3 años. La batalla contra ese delincuente que al día de hoy “no tiene cara”, tal cual reiteró una y otra vez, en una suerte de reproche hacia ese enigma que todavía no se pudo resolver. Su madre murió meses atrás sin conocer quién fue su agresor e inclusive sin poder retornar a nuestra ciudad. A la semana del ataque se fue y no quiso saber nada más ligado a Olavarría. “No me hables más de eso”, era su respuesta.

Todo sucedió en el inicio de la tarde del 17 de agosto del 2016 en un complejo de departamentos ubicado en las cercanías del complejo judicial local, en el barrio Mariano Moreno. La mujer, de 86 años, vivía sola allí y, tal cual lo recordó su hija, “no le abría a nadie la puerta”.

Sin embargo, aquella tarde el timbre insistente del otro lado de la puerta la confundió. Más aún el desconocido, siguiendo siempre con el relato de su hija a este Diario, afirmó ser un presunto funcionario del juzgado que llevaba una demanda. Ruidos extraños era la presunta denuncia en cuestión.

Lo concreto es que en segundos todo fue terror y violencia. El delincuente se le abalanzó y la ultrajó. “Fue a violarla, no a robarle”, resumió su hija. Ejemplo de ello es que el agresor sólo escapó con el teléfono celular de la mujer. El relato de las agresiones sufridas estremece a quien lo escuche, pero sólo con recalar en el dato de su edad y el estado de indefensión que presentaba basta y sobra.

El único rastro dejado fue apenas media huella en una botella, imposible para los investigadores para poder llegar a él. Testigos tampoco hubo y el sector no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que todo cayó en el ostracismo, tal cual se lo dijeron recientemente desde la sede judicial local, donde concurrió con referentes de Animate, la agrupación local que brinda asesoramiento y acompañamiento a víctimas de abusos sexuales. Inclusive también la acompañaron en la nota con este Diario.

A sabiendas que difícilmente se pueda torcer la historia, su hija quiso tener aunque sea el alivio que la historia se conozca. “Impune va a quedar, pero que Olavarría sepa que hay un violador suelto”, subrayó. De unos 60 años y canoso es apenas lo que pudo aportar como descripción. “No tiene rostro”, reprochó, una suerte de apodo que utilizó cada vez que tuvo que hacer referencia al agresor.

Lo otro surge del análisis referido líneas más arriba. Al intentar averiguar lo que le pasó a su madre notó que la zona donde ocurrió, las cercanías de Rufino Fal y Lamadrid, llamativamente no contaba con cámaras de seguridad. Ese descontento e inquietud lo acercó al Concejo Deliberante y el edil Eduardo Rodríguez lo trasladó a un proyecto de resolución que fue aprobado hace exactamente un año, aunque las obras aún no se habrían iniciado.

“En ese sector se encuentran varias reparticiones oficiales y organismos como el Poder Judicial, el Hogar de Ancianos, el Hospital de Oncología, el Hospital Municipal, la Morgue Municipal y el Servicio Zonal de Niñez y Adolescencia entre otros. La iniciativa buscar asegurar los bienes del Estado Municipal y Provincial y del personal que cumple tareas en dichas reparticiones, así como de los ciudadanos que concurren para la realización de distintos trámites”, puede leerse en ese proyecto.