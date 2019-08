Guillermo Santellán: “Lo mejor para Olavarría es que Federico Aguilera sea intendente”

“Siempre hemos jugado dentro del peronismo en Olavarría y obviamente apoyamos la candidatura de Federico Aguilera a nivel local, la de Axel Kicillof en provincia y a Alberto y Cristina Fernández para Nación”, comenzó diciendo Guillermo Santellán miembro del Centro Empleados de Comercio de Olavarría (CECO), en una entrevista con Infoeme en la que demostró su total apoyo y acompañamiento al “Frente de Todos”.

El también responsable de OSECAC, la obra social de los Mercantiles, se refirió a los resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Ezequiel Galli ganó a nivel local y Federico Aguilera quedó a 4 puntos de diferencia pero a nivel país los resultados del “Frente de Todos” fueron demoledores). “Alberto (Fernández) demostró, no sólo con los resultados de las elecciones sino también con lo que está haciendo, que será un presidente que marcará la historia de Argentina”.

Santellán cree que con la actitud que tomó “está demostrando realmente lo que vino a encarnar, que es empezar a mirar el futuro del país dejando de lado todas las luchas que nos han llevado al lugar que estamos”.

“La posición fría que demuestra para enfrentar los temas que surgen tras las PASO justamente da un temple que nosotros ya veíamos y recibimos en el Frente de Todos con mucha alegría cuando Cristina lo nominó como candidato a Presidente. Hay que esperar que lo sea y mientras tanto ya demuestra su capacidad como estadista”.

Para Guillermo el triunfo de Alberto va a consolidar “un proyecto a nivel provincial con Axel Kicillof y por convicción creemos que es el momento de tomar la decisión en Olavarría de no dejarla aislada del proyecto nacional y provincial”.

“Los mejores años que se vivieron en Olavarría han sido con gobiernos que trabajaron en sintonía a nivel nacional, provincial y local”, reflexionó.

Al ser consultado sobre la situación particular de Aguilera opinó que lo mejor para Olavarría es que “él sea intendente”. “Una vez definido los resultados a nivel nacional, provincial y local los olavarrienses claramente van a tomar una determinación estratégica y consciente”.

Santellán está convencido que el trabajo del concejal y candidato a jefe comunal realizado a lo largo de todos estos años “ha consolidado el lineamiento político que necesita Olavarría”.

Lo que más le conviene a la Ciudad “es trabajar juntos en los tres estamentos, hay obras grandes para hacer, mucho trabajo para volver a ponerla en el lugar que merece y los locales van acompañar este proyecto integral”, subrayó.

Finalmente detalló desde qué lugar adhiere al espacio político: “En el Centro Empleados de Comercio somos un gran equipo de trabajo, siento no sólo un gran compromiso sino que tengo una pertenencia absoluta al CECO pero en este caso estoy tomando una decisión personal en el sentido de que como siempre he trabajado en el peronismo en Olavarría una vez más lo hago desde el lugar que me toca. Las personas que me conocen saben que pueden contar conmigo para lo que sea para hacer más grande a Olavarría”.

“Lo que más interesa es pensar en el futuro y en todo lo que se pueda hacer a diario para mejorar”.