Exhibirán el cuadro de un artista olavarriense en un programa de Telefe

Este sábado en el programa PH, conducido por Andy Kusnetzoff, se exhibirá la obra del artista olavarriense Juan Cazabet que será entregada a uno de los invitados.

Hace 10 años que Juan Cazabet se dedica de forma autodidacta a la pintura. Infoeme dialogó con el artista sobre cómo surgió la presentación de su obra y sobre ello contó que “En este caso en particular me contacté con la producción y me dieron la aprobación para enviarlo”.

Con respecto al momento en que se mostrará el cuadro, Juan dijo que “sobre el final del programa se exhibe la obra y se menciona al artista y entre los invitados eligen quien se la lleva”.

Con respecto a la obra detalló que “en este caso en particular el cuadro tiene 1x1 metro con ribetes verdes, bien abstracto, tiene como nombre Selva, referido a las diferentes tonalidades de verde”.

Sobre el mensaje de la pintura dijo que “hoy más significativo en relación al desastre que está ocurriendo en el Amazonas”.

La idea es que cada uno pueda encontrar y ver lo que quiera. Ya que pasa por el estado y la situación de cada uno

En cuanto a su mirada sobre el trabajo que realiza expresó: “Para mí el arte es una forma de cortar con las estructuras y la rutina”.

Ante esta propuesta el olavarriense aseguró que “estoy contento y dispuesto a darle para adelante, implementar nuevas técnicas, seguir experimentando, innovar y animarme a mostrar. La idea es darle una marca porque esto que hago realmente me gusta”.