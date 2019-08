Josefina Vigo: “Es un sueño ser local en el Top Race Series”

Entre su trabajo de Ingeniera y los preparativos para lo que será tal vez su carrera más importante del año, Josefina Vigo se acercó a la redacción de Infoeme y se tomó un tiempo para analizar su presente en el Top Race Series, frente a la llegada de la divisional al autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

“Estoy muy feliz de poder estar en el Top Race acá en Olavarría, la verdad que es un sueño estar de local en una categoría a nivel nacional, es algo que no venía pasando desde que estoy en el Top Race, nunca se dio la posibilidad de correr acá, es una gran oportunidad y creo que hay que aprovecharla al máximo”, comenzó analizando Josefina; que llegó a la categoría a mediados de 2015, justo el año que la divisional corrió por última vez en Olavarría.

En aquella última presentación festejaron Agustín Canapino y Humberto Krujoski en las dos competencias que se disputaron; y casualmente este domingo 1º de Septiembre de 2019, cuando salgan a disputar la final, se cumplirán 4 años de aquella última presentación en el “Hermanos Emiliozzi”.

Indudablemente la situación económica, y más en este último tiempo, son un tema constante para todos los deportistas; pero más aún cuando se trata del costoso automovilismo argentino. “No está fácil la situación económica, menos para el automovilismo, se hace muy difícil estar en cada carrera, venimos fecha a fecha haciendo un esfuerzo muy grande junto con el equipo, con mi familia; se nos viene dando pero muchas veces hemos resignado tener un neumático nuevo por ir a correr, y de esa forma hoy por hoy estamos acá. Pudimos hacer todas las fechas gracias a todo ese esfuerzo”, cuenta Josefina que se perdió las primeras fechas por una lesión física que la marginó en el inicio de la temporada.

Sin dudas que al Amco le costó muchísimo cerrar la presencia de una de las principales categorías del país, mucho tuvo que ver también el aporte del Municipio, y de este modo la Ciudad podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel. “La propuesta de este año de la categoría de juntar las dos divisionales es apostando un poco más al espectáculo, quizás el Series hoy está más fuerte, de hecho van a notar que el Top Race Series es la que más autos tiene, más allá de que en el V6 estén todos los pilotos de renombre y con mucha experiencia, pero por espectáculo el Series está siendo superior. Al juntar las dos en una final le da un condimento especial, de juntar la picardía de los pilotos del Series con la experiencia de los del V6, y se dan espectáculos muy entretenidos, porque los V6 tienen que lidiar con nosotros que tampoco se la hacemos fácil”.

“Los autos del Top Race son muy lindos, son muy modernos, vos los miras de afuera y son autos que llaman la atención. La gente que valla se va a encontrar como siempre con las principales marcas, Ford y Chevrolet, además Mercedes, Toyota, Mitsubishi, Fiat; los principales pilotos que están peleando en las principales categorías, Rossi, Canapino, Altuna; creo que yo que es un lindo espectáculo para disfrutar y que se gira mucho, los autos salen mucho a pista a diferencia de otras categorías”.

En relación a su presente, Josefina asegura que es una categoría ideal para aprender y para continuar progresando, y no sólo deportivamente, sus estudios de Ingeniería también los puede aplicar; ya que el Top Race es una divisional que también apostó a los avances tecnológicos y al desarrollo. “Se trabaja mucho en la técnica, yo ya en el GT2000 usaba adquisición de datos pero acá es mucho más sofisticada, hay muchas cosas por mirar. Me ha aportado un montón desde lo conductivo, pero también desde la parte ingenieril y me ayudó mucho a ir aprendiendo a conocer el auto. A mí siempre me costó mucho interpretar lo que hace el auto y hoy por hoy gracias al equipo que me va guiando logré aprender mucho de lo que hace el auto”.

“Estoy en un gran momento de mi carrera, yo siempre digo que esto es para seguir aprendiendo, nunca se deja de aprender, estoy en una categoría muy difícil con pilotos muy buenos y eso me hace aprender todos los días un poco más. Las últimas carreras venimos peleando con pilotos muy grandes, que han ganado en otras categorías también, y creo que eso es lo importante, siempre seguir aprendiendo y nunca creer que no hay nada más por aprender”.