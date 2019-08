Infoeme | necrologicas - 21 de Agosto de 2019 | 19:52

Carlos Antonio Spina

Falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 74 años de edad. Sus restos serán velados en España 2942 -sala C, cierra a la 1 am y abre este jueves a las 8 am- e inhumados a las 10.30 horas en el Cementerio Loma de Paz previo responso en Capilla Ardiente. Era vecino de Microcentro, nacido en Olavarría. Se ruega no enviar flores y destinar su importe al Hospital de Oncología local.