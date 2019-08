Pueblo Nuevo es el primer clasificado a Semifinales 

Pueblo Nuevo derrotó a la Sociedad de Fomento Mariano Moreno “Verde” y es el primer semifinalista del certamen de la AOV.



En la noche del lunes, los "lobos" se impusieron por 3 a 0 con parciales de 26/24 26/24 y 26/24 y lograron la clasificación.



Reñido partido dio inicio a los Cuartos de Final que se extenderán hasta el viernes 23. El miércoles jugarán Estudiantes vs Racing, el jueves Club Ciudad de Bolívar vs Mariano Moreno “Amarillo” y terminará con River Azuleño vs Azul Vóley.



Síntesis Mariano Moreno “Verde” – Pueblo Nuevo:



Gimnasio: Eladio M. Arnau

Árbitro: Pedro Pérez

Mariano Moreno “Verde”: Padin, Scipioni, Pascua, Díaz, O'Higgins, Esteves, Masson K, Bonifacio, Borghi. Libero Silvestro. Entrenador O'Higgins S.

Pueblo Nuevo: Miserantino, Waimann, Mac Gaw, Iarussi, De Vicente, Bentancurt, Bertero, Masson V, Silva, Muñoz, Detzel. Liberos Viera, Diodato. Entrenador Labattaglia F.