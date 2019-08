Alberto Fernández: “el Dólar a 60 pesos está bien”

El candidato a presidente por el Frente de Todos habló, entre otros temas, acerca de la situación de la divisa norteamericana y detalló que a 60 pesos “tiene un valor razonable”. No obstante, fue terminante en añadir que "no hay razones para que siga aumentando".

"Estoy de acuerdo con que el dólar a 60 pesos está bien. Ahora está en un valor razonable. Tendríamos que lograr que las reservas se preserven", expreso Alberto Fernández en el marco de las declaraciones realizadas luego que Mauricio Macri anunciara que ambos habían mantenido una comunicación telefónica. Sobre ello el candidato por el Frente de Todos expresó que le pidió al presidente que "tratemos de preservar las reservas".

"No es un dato menor: el último informe del Fondo habla de que el cálculo que hacía el Fondo era que podían quedar 6 mil millones de dólares de reservas. Y eso me alarmó mucho: en este proceso podría ser un deterioro mayor", opinó en diálogo con radio Mitre. En este sentido, dijo que las reservas son algo que le preocupa realmente: "Le dije al Presidente que tratemos de preservar las reservas, porque no son un dato menor".

"Argentina tiene que saber que todo lo que pueda ayudar voy a ayudar. Pero el presidente tiene que ocuparse de gobernar, y está en un dilema. Y lo entiendo: tiene que ver si va a prevalecer el candidato o el presidente", continuó. Sin embargo, insistió en que no tiene en mente una reunión personal con Macri: "Cuando ustedes (la prensa) piden que hagamos una reunión personal con Macri, ¿en qué lugar lo dejan al presidente?".

Por último, criticó duramente las comparaciones con Venezuela. "Cuando nos dicen que podemos ser Venezuela, yo me asombro. He sido crítico de la gestión de Maduro y desde entonces estoy preocupado y ocupado de ese problema. Yo no sé cuál es mi historia personal que me vincula a la economía venezolana: no lo entiendo, no tengo nada que ver con eso. En 130 años de Argentina hubo sólo 5 años donde hubo superávit fiscal y comercial: fueron los 5 años que fui jefe de Gabinete. Yo no lo entiendo", cerró.