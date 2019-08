El mercado inmobiliario y el dólar: “Es preocupante y va a llevar meses acomodarse”

Los pasados lunes y martes el dólar tuvo una importante suba en los mercados, llegando este miércoles a pasar los $60 para la venta.

Esto afectó diversos sectores, entre ellos el inmobiliario. En este sentido, Infoeme dialogó con Jonatan Befumo, quien señaló que en el sector: “lo principal es la suba del dólar, lo cual logra una gran incertidumbre en la gente” y detalló “la semana pasada teníamos varias operaciones y el lunes se cayeron todas”.

“La gente llama que saca las propiedades en venta, y el que tiene dólares guardados no los quiere gastar” continuó.

“Estamos en una situación preocupante que va a llevar meses en acomodarse”

En relación al pago de los alquileres, Befumo expresó: “hasta ahora venían cumpliendo todos en tiempo y forma, pero ahora tendremos que ir viendo como hace la gente para llegar a fin de mes, porque los sueldos quedan bajos y los alquileres van a subir”.

El mercado inmobiliario tendrá poca actividad de acá en adelante, ante la especulación y espera de los propietarios: “ayer hablaba con un colega y sacamos la cuenta de que hasta marzo o abril del año que viene va a estar todo muy planchado” señaló.

Befumo también indicó que “las propiedades no pueden seguir al dólar, dicen que va a llegar a $70 u $80 en diciembre, y si lo siguen un departamento de 35 metros cuadrados va a terminar valiendo 5 millones de pesos, y con los sueldos va a ser imposible comprarlo”.

“En lo que es ventas me han llamado varios propietarios que aumentan el precio de las propiedades, pero el tema es que no se venden, ni se van a vender. Sumado a que no tenemos créditos, el plazo fijo está al 60%, entonces el inversor prefiere dejar la plata en el plazo antes que invertir en una casa y cobrar alquiler. Se viene un momento muy difícil” explicó.

“Hasta que se estabiliza el tema dólar, que siempre son alrededor de 4 o 5 meses, normalmente no hay ofertas”

Para finalizar, el titular de “Befumo Propiedades” concluyó en que “yo no le puedo decir a una persona que quiere vender una casa que va a hacer un buen negocio, porque en este momento no se sabe siquiera si va a poder venderla”.