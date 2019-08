En las cárceles de Sierra Chica votaron 411 internos

El pasado domingo en todo el país se llevaron a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

En las Unidades Penales que se encuentran en nuestro Partido, una cantidad de 411 internos fueron habilitados para emitir su voto.

Cabe recordar que solo pueden votar quienes están procesados sin condena firme, o que a pesar de su situación judicial siguen en el padrón.

También es necesario aclarar que solamente eligen cargos nacionales, a través de un sistema de boleta única.

En la Unidad Nº 38 hubo dos mesas, en donde emitieron su voto 146 internos, mientras que en la Unidad Nº 27 fueron 51 en una sola mesa.

La Unidad Nº2 fue la que contuvo mayor cantidad de votantes, donde fueron 214 los internos que sufragaron.

Franco, uno de los electores de la Nº 2, es la segunda vez que vota, y señaló: “me tocó votar en la mesa Nº 22, antes de hacerlo me interioricé y charlé con mi familia sobre las propuestas de los candidatos” y agregó “en lo personal me gustó votar, poder ejercer mi derecho a votar, opinar, me hizo sentir parte de la sociedad”.