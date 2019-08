Infoeme | necrologicas - 10 de Agosto de 2019 | 07:38

Santiago Norberto Paniagua “Tito”

Falleció en Olavarría a los 77 años de edad, sus restos no serán velados y serán cremados en Crematorios Pinos de Paz en día y horario a confirmar, sin responso. Se ruega no realizar visitas de pésame. Vecino de Loma Negra, ex vecino de 16 de Julio, jubilado rural.