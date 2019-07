Pidieron elevar a juicio la causa contra la banda de “roba abuelos”

La fiscal Viviana Beytía entendió que la investigación contra los acusados de integrar la denominada banda de “roba abuelos” concluyó, por lo que elevó ante el juez Carlos Villamarín el planteo para que todo se resuelva en juicio, ofreciendo además la alternativa que pueda llevarse a cabo bajo la modalidad de juicio abreviado. Ahora todo es materia de estudio del titular del Juzgado de Garantías N° 2.

Se trata de la investigación, en principio, contra Matías Javier Luna, Diego Ezequiel González y Claudio Javier Ponce, quienes afrontan sendas imputaciones por los delitos de “asociación ilícita” y robos doblemente y triplemente agravados. Esto último por su comisión en poblado y en banda, escalamiento y empleo de arma.

Se trata de dos asaltos que ocurrieron con una semana de diferencia. Ambos episodios se vieron hermanados no sólo por la modalidad delictiva y las personas implicadas, sino también por tener domicilios del microcentro local como escenario.

Sin embargo, el acceso a detalles puntuales de la causa permitió conocer que en la elevación a juicio se incluyó un cuarto acusado, Mauro Monteleone, por el delito de “encubrimiento”. Se trata del abogado olavarriense que se encuentra detenido en una causa por “estafas” y “asociación ilícita” que se instruye desde Azul y en la que también está implicado Claudio Ponce.

Ese vínculo no fue pasado por alto por la titular de la fiscalía N° 10, que siguió de cerca lo realizado por su par azuleña, la doctora Laura Margaretic. Fue en un allanamiento realizado por esta última que se incautaron autos de Monteleone y en el interior fueron encontrados elementos que habían sido robados en nuestra ciudad. En esa cuestión, entre otras, Beytía fundamentó su imputación.

Los robos



El primero ocurrió en la mañana del 3 de junio del año pasado, en una vivienda ubicada sobre España al 2500. Dos delincuentes ingresaron a los fondos de la propiedad por la medianera de una casa vecina y aguardaron en ese sitio hasta que una de las víctimas salió al patio. En ese momento fue abordada por los asaltantes, que la obligaron a ingresar y redujeron también a un hombre que se encontraba en el interior.

Ambos fueron amenazados con un arma de fuego que al día de hoy no pudo ser hallada. Es por ello que en la figura, si bien se ve agravada por el empleo de arma, se añade que no se pudo precisar si era apta o no para su utilización. Escaparon con alrededor de 20 mil pesos en efectivo, prendas de vestir, relojes, teléfono celular y una computadora. Lo hicieron a bordo de un Nissan que aguardaba en el exterior.

El caso restante ocurrió en la noche del 10 de junio en una vivienda ubicada sobre Lamadrid 2300. En este caso el acceso fue por los techos, pero también aguardaron por la salida de una de las víctimas para atacarlas. Una hermana escuchó las voces fuera de su casa y salió, también fue abordada y obligada a ingresar. En esta ocasión el saldo fue alrededor de 25 mil pesos en efectivo, además de teléfonos celulares y relojes.

Las detenciones se produjeron pocas semanas después. Los detalles del caso fueron comunicados en una conferencia de prensa que fue encabezada por la propia fiscal Viviana Beytía.