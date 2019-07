Vecinos reclaman la limpieza de un canal repleto de basura

Vecinos se comunicaron con Infoeme para alertar sobre una situación que se encuentran viviendo respecto a basura acumulada en un canal aliviador ubicado sobre Ruta 226 y avenida Pellegrini.

En dialogo con este medio, señalaron que la problemática se registra “en un canal aliviador que viene desde el arroyo San Jacinto y costea la ruta”. Aseguraron que “le hacen mantenimiento una vez por año, por lo general. Este año se ve que no se hizo y creció mucho la vegetación” provocando que la basura quede atrapada en ese lugar.

Detallaron que “llamamos a Control Urbano pero como es ruta nacional medio que no pueden interferir, yo los entiendo, pero la basura sigue ahí”.

Pretenden concientizar sobre esta situación. Uno de ellos, aseguró que “no puedo creer que la gente tire la basura así. Acá, en mi lugar de trabajo, separamos los residuos, llevamos material para reciclar a la Cooperativa Viento en Contra, tratamos de colaborar de esa forma. Ver esto acá, me jode”.

Incluso relataron que muchas personas que se detienen en la estación de servicio que hay en el lugar “tiran la basura ahí. Más de una vez, me he acercado y les digo que no lo hagan”, finalizó.