“Estoy contento con seguir otro año en Estudiantes”

Estudiantes se rearma para afrontar la temporada 19/20 en La Liga Argentina y entre los elegidos volvió a figurar Jeremías Sandrini que habló del porqué de esta elección.



“Estoy feliz porque el `Lobo´ -Fernández- me volvió a elegir y los dirigentes hicieron el esfuerzo” dijo el rosarino en dialogo con CAE Básquet para después agregar: “Estén tranquilos porque vamos a tener una buena temporada”.



El base dijo estar listo para ser el titular en el “bataraz” en la temporada que iniciará próximamente y que lo tiene como una de las tres fichas mayores del equipo.



“Estoy contento con poder jugar por segundo año en el club. Estoy muy bien acá, la pasé muy cómodo, conocí buena gente y estoy feliz porque el Lobo me haya elegido y porque la dirigencia del club haya hecho el esfuerzo para que pudiera seguir”, valora sobre este nuevo paso en su carrera.



Sandrini remarcó que “el grupo de la última temporada fue fantástico" y "eso nos dio muchísimo para seguir adelante, más que nada en los momentos de bajón. Tuvimos partidos que salimos a jugar de visitantes y perdíamos por 30 puntos. Sin embargo, al día siguiente volvíamos a salir a la cancha y ganábamos. El grupo fue fundamental para eso”.



“En lo basquetbolístico me fue bien. Cumplí con los objetivos que había hablado con el Lobo cuando arrancamos la pretemporada. Fui agarrando confianza con el correr de los partidos y creo que terminé haciendo una gran temporada. Ahora el desafío es mejorar un montón de cosas y poder redondear una temporada todavía mejor que la anterior” rememora el rosarino.



El Parque Carlos Guerrero también lo hizo sentir cómodo y a gusto. “La verdad es que las instalaciones del club son increíbles -repasa-. Yo me crié hasta los 17 años acostumbrado a un club grande en Rosario, con mis amigos, el río, la playa… Y fue un poco lo que volví a vivir esta temporada. Me iba a tomar mate al parque, con esa vista al arroyo que tiene. Compartí mucho tiempo en el kiosco al lado de las piletas, la verdad es que estuvo bárbaro”.



También tuvo su experiencia con otras disciplinas. “El `Lobo´ nos llevó a hacer handball con los chicos del club. Y después que yo ya me había ido, cuando terminó la temporada, los chicos fueron a hacer un poco de golf. Sí fui a pescar un par de veces al arroyo, pero nunca agarré nada. Se nota que no le agarré la onda a pescar carpas”, se ríe, también dispuesto a mejorar su suerte con la caña en la orilla del Tapalqué.



En medio del receso entre una Liga y la otra, las vacaciones no son tan vacaciones para Jeremías. “Ahora me estoy entrenando para llegar a tono a la pretemporada. Si bien el año pasado metí un poco más de 3 puntos más que los que había metido en las temporadas anteriores, creo que me tengo que poner un poco más fino ahí, subir el promedio de asistencias, para conseguir al menos 1 ó 2 más por partido, eso es lo que me hace agarrar mucha confianza” cuenta el jugador y agrega: “Tengo que estar tranquilo de la cabeza y tomar las decisiones que tenga que tomar porque ahora voy a ser el base titular y voy a tener el equipo a cargo. Seguro que el `Lobo´ me hará sentir eso y estoy dispuesto a ir por todos los objetivos que nos propongamos”.



Fuente: CAE Básquet