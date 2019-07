“En la gestión Eseverri la Salud era mucho mejor de lo que es hoy”

El GEN, espacio que lidera Margarita Stolbizer a nivel nacional, tiene representación local. No sólo en el Concejo Deliberante con Gabriela Delía, sino también con la participación de Fernanda Araneo, ex concejal y hoy, candidata a diputada provincial por Consenso Federal, que tiene como referencia a José Eseverri como precandidato a Intendente.

Araneo, en diálogo a solas con Infoeme, resaltó el trabajo realizado, cómo llegaron al eseverrismo y criticó con dureza la gestión Galli, además de señalar la apertura del ex intendente para sumarlas al espacio. Incluso, con un “mea culpa” en el área de Salud.

La dirigente expresó, en un primer sentido, que “todos estos meses estuve acompañando a Gabriela (Delía), tanto desde el Concejo en el trabajo de Ordenanzas como también andar por los barrios y demás. Es una labor un poco más silenciosa que la que venía trayendo”.

Este año “nos integramos al espacio de José Eseverri, se fue dando en un marco de distintas charlas y teniendo en cuenta que el GEN es parte de Consenso Federal. José nos integró, hacia dentro de nuestro espacio se dio una discusión a ver qué era lo que la mayoría quería hacer y ganó el colectivo. Decidimos participar en el espacio de José Eseverri, estábamos todos convencidos que es el mejor candidato”.

Destacó que en varias de las propuestas de campaña del eseverrismo hay autoría del GEN, y “conversamos puntos importantes con José que consideraba que a partir del 10 de diciembre hay que mejorar y hay que hacer. Uno de los ejemplos es el tema viviendas”.

Con respecto a la apertura política de este espacio, Araneo indicó que “cualquier persona que esté en política sabe que el diálogo es primordial. La sociedad está basada en el diálogo y aun pensando distinto siempre sale algo mucho mejor de lo que arrancó, siempre con respeto, por supuesto”.

Con varias críticas a Galli, el cual destacó que el diálogo “es lo que le falta al gobierno actual: escuchar y dialogar, básicamente” también aprovechó para resaltar que “en su momento, cuando gestionó José Eseverri fue uno de los errores que se cometieron, de hecho él lo reconoció en un montón de lugares, esto de escuchar y dialogar un poco más. En esto ha cambiado notablemente, lo tengo que defender incluso. Es un cambio terrible de cuando era concejal a ahora”.

Metidos de lleno en las constantes caminatas que tienen por los barrios, Araneo confirmó que en la actualidad “lo que la gente pide es algo bastante distinto a lo que pedía hace algunos años”.

“La mayoría tiene un problema económico, es algo que nos atraviesa a todos. La mala alimentación que llevan los más chicos, falta de ropa, cosas básicas…se nota mucho en los barrios. Charlás con la gente y antes pedían otro tipo de cosas. Ahora hay cuestiones de necesidad primaria”.

Y se metió de lleno con el problema de la Salud Pública: “En esto tengo que hacer mea culpa. Cuando era concejal opositora criticamos mucho el sistema de Salud Pública, y hoy me doy cuenta que en la gestión de José Eseverri la Salud era mucho mejor de lo que es hoy. Es un tema muy grande, que nos abarca a todos. Todos usamos el Hospital, los que tenemos obra social y los que no. Obviamente, quien no tiene es el único lugar al que puede recurrir. Y es una de las quejas y reclamos constantes que uno ve, y que escucha de los vecinos”.

Denunció “que no hay medicamentos, o en algunos casos que han dado vencido porque no hay otro, los turnos. Me parece gravísimo”.

“El Hospital fue un modelo durante muchísimo tiempo en toda la Provincia. Y escuchar a los vecinos que está deteriorada la Salud Pública, es gravísimo”.

Para finalizar, señaló que hay problemas con los alimentos en las familias: “no hay buena respuesta por parte de la gestión actual con respecto a los alimentos, y lo escuchamos en los vecinos”.

“Nos contó una vecina con varios nenes que no tenía para darles de cenar, fue a buscar un litro de leche y no se lo dieron, le dijeron que ‘le habían dado lo que le corresponde’…estamos hablando de un litro de leche. Para dar de cenar. No pedía plata ni nada. Me quedé sorprendida y es grave. Quiere decir que hay muchos pibes que no cenan”.

“Por eso creo que el pueblo al momento de votar tendrá en cuenta todas estas cosas” cerró.