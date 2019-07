Schwintdt e Iguerategui con Bucca en Azul

Los candidatos de Consenso Federal recorrieron la vecina localidad, donde dialogaron con referentes de la Cooperativa Farmacéutica ACOFAR. “Les pedimos que no voten en contra de nada sino a favor de la Argentina” dijo la precandidata a diputada nacional olavarriense.

La candidata a Diputada Nacional, Liliana Schwindt y el candidato a Diputado Provincial Einar Iguerategui acompañaron este miércoles a Eduardo “Bali” Bucca en una recorrida que el candidato a gobernador de Consenso Federal llevó adelante en la ciudad de Azul.

La actividad fue promovida y acompañada por el candidato a Intendente, Eduardo Lapenta y el candidato a Concejal Leandro Fuentes.

“Fuimos a llevarle a los azuleños la propuestas de nuestros candidatos y a decirle a quien aún no decidió su voto, que el 11 de agosto no es un balotaje y que tiene votar con tranquilidad pensando en la Argentina. Le planteamos a los azuleños nuestras propuestas y le pedimos que no voten en contra de nada sino a favor de la Argentina”, sostuvo en primer término Liliana Schwindt.

El candidato Eduardo Bucca, acompañado por el resto de los candidatos participó de una visita y reunión con los responsables la Cooperativa Farmacéutica ACOFAR. Desde esta Cooperativa se suministran medicamentos a gran parte de la región y parte de la provincia de Buenos Aires.

“Esta Cooperativa merece todo el apoyo dado que hacen una gran inversión en las nuevas tecnologías y están trabajando respecto a la compra y venta de insumos a través de internet” destacó Schwindt.

Einar Iguerategui por su parte, valoró la campaña que viene desarrollando el candidato a Gobernador de Consenso Federal: “Bali sigue trasmitiendo esas ganas y esa convicción de llegar con las propuestas concretas a los vecinos, mostrando que la polarización es una construcción que quieren hacer algunos para invisibilizar a quienes van con propuestas concretas”.