Infoeme | necrologicas - 22 de Julio de 2019 | 09:14

Vicenta Canaparo viuda de Canobe “Negra”

Falleció en Olavarría a los 99 años de edad, sus restos no serán velados y serán inhumados en el cementerio municipal de Sierras Bayas este lunes a las 14:00, sin responso. Se ruega no hacer visitas de pésame. Vecina de microcentro, ex vecina de Sierras Bayas, nacida en 16 de Julio, jubilada y pensionada.