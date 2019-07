Reclamo por Santiago: “Necesita estar en un área restringida por los focos de infección”

Lo solicitó Lilian Morales, hermana del joven que sufrió un accidente en una ambulancia y fue intervenido el último viernes en el Hospital Municipal. Aseguró que una vez que salga del área de Terapia Intensiva tiene que ser trasladado a Clínica Médica pero “la Jefa de piso no quiere que Santiago esté ahí”.

El viernes pasado intervinieron quirúrgicamente a Santiago, el joven que sufrió un grave accidente en una ambulancia en septiembre de 2018.

Según contó a Infoeme Lilian Morales, hermana de Santiago: “la operación salió bien, ahora está en Terapia Intensiva donde tiene que estar de 48 a 72 horas”.

Parecía que con la llegada de las prótesis para la craneoplastia y la operación, terminaba una difícil etapa para la familia, ya que pasaron 10 meses de reclamos para que se concrete. Según indicó Lilian: “Santiago necesita estar en un área restringida porque es un paciente que tiene muchos focos de infección”. Por eso, solicitan que una vez que salga de Terapia Intensiva lo trasladen a Clínica Médica.

“La jefa de piso de Clínica Médica, no quiere que Santiago este ahí” denunció.

El estado en el que se encuentra el joven es delicado y así lo transmitió su hermana que dijo que “lo operaron el viernes a la mañana, yo en ese momento pregunté porque aún no tenemos la casa y me dijeron que le iban a guardar esa habitación porque es la única que tiene baño y no tiene que compartir nada con nadie”.

A 72 horas de la intervención Lilian indicó que “hoy lunes sabíamos que iba a pasar todo esto porque el viernes cuando estábamos sacando a Santiago nos dijeron que saquemos todo. Nosotros retiramos todo porque pensamos que iban a hacer una desinfección, pero no terminamos de sacar a Santiago que ingresaron dos pacientes”.

“Mi reclamo es que a Santiago le den la habitación en la que se encontraba. Nos quieren mandar a clínica quirúrgica donde tenemos que compartir el baño y los médicos nos dijeron que él no puede compartir nada con nadie porque está aislado” contó.

Después de más de 10 meses de lucha por la salud de su hermano, el cansancio tomó protagonismo, y así lo manifestó Lilian que expresó que “siempre hay un problema por algo, no están pensando en Santiago. El problema acá es la burocracia, porque Santiago no genera ingreso. Yo ya estoy cansada”.

La problemática se debe a la posibilidad de contagio o que se produzca alguna infección. Ante esto preguntó: “¿Quién se hace cargo si Santiago tiene algún inconveniente?”. Además cuestionó que “una persona que es Jefa de piso decide si Santiago puede o no estar. Se quieren sacar de encima a Santiago”.

Ante esta situación dijo que “ojalá nunca les toque estar de este lado de la vereda. La recuperación de Santiago es responsabilidad de ellos que saben a las infecciones a las que está expuesto”.

“Me duele que siempre pongan trabas, parece que buscaran que la gente salga a gritar, yo no me voy a quedar callada. A nosotros no nos gusta estar acá adentro, perdimos todo por estar acá” concluyó Lilian.