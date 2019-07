Mariano Lara: “Soy parte de esa generación que pide hace mucho un cambio”

Ignacio Cerdera/ Yesica Guevara/ Alexis Grierson

(especial para Infoeme)

Se autodenomina como “el único loco que se animó”. Está en contra del aborto, es prácticamente su lema de campaña, pero muestra diagnóstico y propuestas para otros temas, como la seguridad. Habla de las vacunas, habla del cansancio de ver las mismas caras, de los Eseverris y los apellidos históricos. Su nombre es Mariano Lara, y es precandidato a Intendente por el Frente NOS.

Referenciado a nivel nacional por Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, Lara aparece en el escenario político como “un vecino más”. Con una fuerte formación religiosa, y un acompañamiento a la comunidad desde ese lugar, el precandidato tiene 41 años, es enfermero y su plataforma tiene ejes importantes que contó, a solas, en diálogo con Infoeme.

-¿Cómo vive estos días de campaña y cómo está planificada de cara a lo que viene en agosto?

-La campaña estaba planificada desde antes porque uno viene de un lugar de la sociedad desde abajo. Uno ha sido hijo de obreros, de trabajadores, fundado en la educación y en la cultura del trabajo. Hemos visto a nuestros padres pasar algunas situaciones que nos han hecho valorar algunas cosas y nos ha tocado también ser parte de algunas cuestiones en las que mi familia se ha solidarizado, mi madre catequista franciscana ayudando siempre en la comunidad. Uno aprende desde abajo a valorar algunas cosas. Llegando a la madurez ve lo que le toca al lado. Uno tal vez tiene la posibilidad de vivir un poco más cómodo de lo que vivió antes y ve que hay gente que no la está pasando bien.

-¿Por qué elige participar en política?

-Tengo 41 años, nací el 3 de julio de 1978 y desde que tengo uso de razón este país no tiene una estabilidad notable. Creo que soy parte de esa generación que está pidiendo desde hace mucho un cambio. Y creo que soy el único loco que se animó. Justo se da que podemos participar desde este espacio junto a Gómez Centurión, en donde tenemos fuertes convicciones.

-¿Había pensado en participar en política en otra oportunidad?

-Yo quise participar hace algún tiempo en algún espacio pero nadie te da la oportunidad, son circuitos cerrados. Ante la necesidad de un nuevo espacio, veo que mucha gente se viene plegando a nuestra campaña que recién comienza y me veo sorprendido porque es mucha la gente que nos ha llamado, nos han invitado a un montón de lados, gente que nunca he visto en mi vida me saluda y me dice ‘qué tal Lara cómo le va, yo lo felicito y lo apoyo’.

Sociedad y políticas de género

-Dentro de los temas de campaña ¿Cuál es su posición respecto al aborto?

Aborto no… aborto no. El aborto de una u otra forma mata igual. Además no es un tema que se pueda discutir porque si quieren legalizar el aborto lo primero que tienen que hacer es reformar la Constitución Nacional.

-¿Y qué postura tiene con la ESI, en relación a su rechazo a la despenalización del aborto?

-La ideología de género es una cuestión que se está imponiendo, no digo que no deba existir la ESI –debe existir- y bien implementada es una buena herramienta para prevenir embarazos prematuros, enfermedades de transmisión sexual y demás. Pero explicarle a los chicos de 5, 6, 7, 8 años que hay tanta cantidad de géneros como dice la ONU, yo creo que eso no corresponde. Tampoco creo que los pilares fundamentales que son la familia: mamá y papá no puedan intervenir en este tipo de formación que quiere hacer la educación.

-Más allá de las creencias personales y teniendo en cuenta los abortos que se realizan de forma clandestina y en dónde mueren mujeres ¿Cómo abordaría el tema del aborto con una perspectiva de salud pública?

-Sabemos que hay prácticas como por ejemplo una preeclampsia cuando corre riesgo la vida de la madre por una hipertensión arterial es necesaria la interrupción dependiendo del estadio y si es un estadio avanzado con una cesárea el problema se soluciona. Pero bueno, todo tiene que ir enfocado al caso específico. Hay cosas que ya están tratadas y legisladas, y lo que es ley es ley y lo que está por debajo de la pirámide jurídica entra en un estado de anomia por debajo de la Constitución.

-Por ello: ¿entiende que el aborto es una problemática de Salud Pública?

-No podemos hablar de salud pública cuando entran dos personas a una sala de atención y una de las dos sale muerta. Eso no es salud pública. También podemos decir que nadie se puso un pañuelo para salir a reclamar por las casi 550 mujeres que murieron en Argentina el año pasado por desnutrición. Cuando las mujeres que el año pasado murieron por aborto es el 0,025 por ciento.

-La postura en contra del aborto ha sido un pilar del espacio ¿Hay un programa con otros temas?

No es el único tema. Es un tema que se ve porque la sociedad Argentina lo ve como una cuestión de un pilar fundamental. Europa se está suicidando, con la tasa alta de abortos que tiene y con el bajo índice de natalidad qué tiene que hacer Europa en 10 o 15 años: importar gente porque hay una tasa fluctuante que va a tener una falta etárea importante. Quiero nombrar el tema de la vacunación. Las vacunas se están haciendo con altos porcentajes de litio. La cantidad de chicos autistas que tenemos en Argentina no es causalidad, esto está generado por los grandes componentes que tienen de catalizador una vacuna, eso es lo que propaga a que tengan espina bífida, a que haya gran porcentajes de chicos con autismo y demás.

-¿Y qué proponen desde el espacio respecto a este tema?

-Cynthia Hotton ya habló de esto ante la OEA. Hoy es candidata. Se tendría que armar el calendario de vacunación en Argentina, las vacunas se tendrían que fabricar en la Argentina y tendrían que permanentemente dosarlas.

La Seguridad

-En materia de seguridad, ¿Tienen hecho un diagnóstico?

-El mal mayor gobierna los males menores. El mal mayor de nuestro querido país es el tráfico de drogas, el narcotráfico. Problemas de drogas hay en todos lados y nuestra ciudad no escapa a esto. Argentina es un país que no tiene carteles por ende la fuerza política en todos sus niveles tiene que abrir las puertas. Sino como puede ser que haya gente que sepa quién vende drogas y quien las distribuye en distintos lugares del país y acá mismo. Si hay gente común que lo sabe ¿el político no lo sabe? ¿la policía no lo sabe? ¿el Intendente no lo sabe? Jueces, fiscales… entonces, cuando se logre combatir el mal mayor, podremos reordenar los males menores. Las adicciones conllevan a que una persona que no tiene medios económicos para poder satisfacer su gusto por la droga, va a hacer cualquier cosa para poder comprar la droga. Va a salir a robar y si tiene que matar por robar, lo va a hacer porque no está en sus cabales.

-¿Cómo se aborda esa situación?

-En 15 días no tiene que quedar ninguna cocina en ningún lugar del país.

-¿Con esta misma fuerza, con este mismo ordenamiento?

-Hay fuerzas que están infectadas. Tendrán que rendir sus cuentas, se tendrán que ir exonerados o presos pero este país no se lo puede acomodar si no eliminamos el mal mayor. En el Gobierno anterior de Bahía Blanca hacia abajo no había ningún tipo de control. Usted podía pasar con lo que quisiera. Entonces, si no hablamos de una zona liberada de qué hablamos.

-Y saliendo del diagnóstico ¿Cómo solucionarían esta problemática?

-Esto es de raíz y de una buena vez. Como San Martín liberó América, de la misma forma. No hay otro planteo. Es de una buena vez y para siempre. Es nuestro pensamiento.

-Desde que decidió involucrarse en la política y más allá de los saludos y el apoyo que usted dice que recibió ¿Qué cree que va a pasar el 11 de agosto?

-El votante está cansado. Está cansado de las mismas caras, de los mismos nombres en los mismos espacios. Tenemos 30 años de eseverrismo y hubo de candidatos a Intendente padre e hijo. Acá con el tema del gallismo va a pasar lo mismo, va a renovar el señor Ezequiel Galli, y de los otros espacios va a pasar lo mismo. Nuestro espacio piensa en una rotación. Si yo llegara a Intendente y pudiera gobernar un período de 4 años, el que va a gobernar no es Mariano Lara, es el equipo de Mariano Lara. Mariano Lara no puede pensar por todos. Es muy necio en el siglo XXI poder decir que una sola persona puede seguir y perpetuarse. Así ha llegado a lo que es la política no sólo a nivel local, sino provincial, nacional. Están los mismos grupos de siempre pero cometieron un grave error. Ahora hicieron un enroque que parecía que no iba a pasar nunca y Macri está con Piccheto, hay un resquemor por eso, Cristina con Alberto Fernández, Massa volvió al kirchnerismo… se han dado un grupo de factores que ha enojado a la sociedad argentina y creo que eso se va a medir en las PASO.

-¿Y qué cree que va a pasar?

-Esta elección va a ser una caja de Pandora: puede pasar cualquier cosa. Nosotros queremos hacerle entender a la gente la idea del espacio, no venimos a prometer nada. Si llegamos a tener la suerte de ser Gobierno primero hay que entrar a la casa, abrir, ver qué hay y en base a eso reordenar y salir a trabajar. Hay que ser cautos porque son los intereses de todos los olavarrienses, no hay que seguir sumando cosas por sumar porque por ejemplo los últimos dos mandatos –el del actual Intendente y el del anterior- hemos elevado el nivel de la cuenta de empleados muchísimo y eso hoy nos cuesta 200 millones al año a los olavarrienses. Si la producción del impuesto a la producción minera llegara a sucumbir de un día para el otro, estaríamos en gran problema.