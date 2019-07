“A José le valoran la gestión y le piden que vuelva a gobernar Olavarría”

La candidata a concejal del eseverrismo, Claudia Bilbao continúa llevando adelante distintas recorridas y reuniones en los barrios junto al candidato a Intendente José Eseverri. Las reuniones se han desarrollado en distintos barrios de la ciudad y las localidades y al respecto señaló: “el problema central que plantean es la salud y la seguridad. En los barrios los vecinos se sienten desprotegidos y así nos lo dicen”.

Claudia Bilbao aseveró: “las políticas que vamos a proponer desde el 10 de diciembre surgen de lo que los vecinos nos plantean en cada una de las recorridas. Acá se están tomando decisiones, escuchando lo que los vecinos quieren en los barrios y las localidades. Queremos que el vecino sea parte de lo que estamos proponiendo”.

La candidata a concejal señaló además: “estamos pensando desde todas las áreas en una Olavarría a largo plazo. Acá hay que pensar una Olavarría diferente que nos incluya a todos y acepte la diversidad. A la ciudad la hacemos todos y esa es la síntesis de nuestro proyecto”.

“Los vecinos con los que nos hemos reunido le piden a José Eseverri que vuelva a gobernar Olavarría y le han podido plantear a José sus críticas por lo hecho durante su gestión como Intendente, y José los ha escuchado. José llega a esta candidatura, y va a ser Intendente, con un recorrido y aprendiendo de los errores”, señaló la candidata a concejal.

Al respecto agregó: “a José le valoran la gestión y la posibilidad de volver a tener un Municipio ordenado: acá no hay improvisación, acá no se va a llegar al 10 de diciembre y ver que vamos a hacer el 11. Acá hay equipos de trabajo integrados por gente que sabe y puede mirar para adelante. Este proceso de campaña va a derivar, el 10 de diciembre, en un equipo que ya está formado y son equipos que están capacitados y preparados”.

Por otro lado analizó la lista de Consenso Federal que lleva a Roberto Lavagna y a Juan Manuel Urtubey como candidatos a Presidente y Vicepresidente, respectivamente: “Lavagna significa el camino de la no polarización, Lavagna significa una tercera alternativa para no pararnos en los extremos. Quien no quiere polarizar se va a parar en la propuesta de Roberto Lavagna”.

Claudia Bilbao integra la lista de candidatos que encabeza José Eseverri e integran además José Gervasio González Hueso, Cristián Delpiani, Telma Cazot, Diego Lurbe, Rocio Iguiñíz, Marcelo Leani, Betina Polijronos, Juan Suquilvide y Constanza Caffarelli.