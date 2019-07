Iturregui ganó y se quedó con el trofeo "Roberto Etchebere"

Hasta Muñoz llegaron para la última fecha de la etapa regular del certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría. Disputando una nueva fecha del Torneo “80° Aniversario del Club Muñoz”, Iturregui se impuso nuevamente, esta vez 2 a 1 frente a 16 de Julio y se quedó con el trofeo “Roberto Etchebere".

Además, Espigas derrotó 3 a 0 a Santa Luisa y el local cedió ante Crotto por 2 a 0 en la última fecha de la primera parte de la competencia. En el inicio de los Play-Off, Crotto recibirá la actividad tras haber sido el segundo mejor posicionado. La fecha enfrentará a Muñoz vs Durañona, 16 de Julio vs Espigas y Crotto vs Santa Luisa.

Los ganadores se sumarán a Iturregui y disputarán las semifinales y final el venidero 21 de julio en el estadio del ganador de la instancia regular.