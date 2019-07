Pocos partidos de Inferiores y una Final de femenino

La Liga de Fútbol de Olavarría dio a conocer el programa para el venidero fin de semana.



Entre sábado y domingo habrá actividades para las categorías reguladas por la LFO.



La actividad del Torneo Apertura de divisiones formativas será acotada ya que solo se jugarán partidos pendientes. El certamen se retomará el 7 de agosto y la última fecha se jugará el sábado 10, tras el receso invernal.



Además, en el Domingo Colasurdo, se jugará la final del Torneo Apertura de la Primera B de Fútbol Femenino. Desde las 13:00 se enfrentarán Racing, ganador de la etapa regular, y el CEF N°100, vencedor del Play-Off.



El programa:



Viernes 19

Racing vs. Luján – Desde las 18:30, en 9ª y 8ª.

Sábado 20

Ferro C. Sud B vs. Hinojo – Desde las 12:00, en 7ª. (Est. Clemente Di Carlo)

Embajadores B vs. Embajadores – Desde las 13:30, en 7ª.

Domingo 21

Estudiantes vs. Villa Mitre – Sub13 14:00 y Sub15 15:30

Miércoles 24

Embajadores vs. Santamarina – Sub13 13:00 y Sub15 14:30

Miércoles 7/8

Sierra Chica vs. Embajadores B – Desde las 19:30, en 7ª. (Est. de Estudiantes)

Estudiantes B vs. Loma Negra – Desde las 20:30, en 7ª.

Racing B vs. Luján – Desde las 19:00, en 7ª.

El Fortín vs. Ferro C. Sud B – Desde las 18:30, en 7ª.

El Fortín B vs. Ferro C. Sud – Desde las 20:00, en 7ª.