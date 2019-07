“Seré un legislador que dialogará con cada uno de los Intendentes”

De cara a las próximas elecciones del 11 de agosto, además de elegir Presidente, Gobernador, e Intendente, también elegiremos quienes nos representarán en la Legislatura Bonaerense. Este es el caso de Einar Iguerategui, actual concejal y precandidato a diputado por el espacio “Consenso Federal” que dialogó con Infoeme y resaltó varios aspectos de su lista, entre los que se encuentra José Eseverri como candidato a Intendente.

En este sentido, la intención de la primera parte de la campaña fue, para Iguerategui, “acercarnos y darnos a conocer en aquellos distritos donde no conocen nuestra trayectoria y posición política en el trabajo que hemos hecho en Olavarría. Es una campaña donde intentamos acercar propuestas y hablar con nuestros referentes y la gente de los distintos sectores”.

A su vez, resaltó la figura de Eseverri en su encabezamiento de la lista: “Que Olavarría tenga la cabeza de lista de Consenso Federal es un reconocimiento a la ciudad y un dirigente como José. Somos el único espacio en el que tenemos todos dirigentes de la Séptima Sección Electoral, los otros espacios tuvieron que importar dirigentes para completar la lista”.

Valoró a sus compañeros de lista, dado que todos tienen una primera incursión en este tipo de candidaturas “con una amplitud en las ideas y con espacios netamente locales como el nuestro, gente de Saladillo, como Soledad Olasagaste, Ramiro Eguen de 25 de Mayo, Fernanda Araneo también, estos espacios hace que todos estén trabajando en su distrito con los protagonistas de la vida diaria de cada una de las ciudades”.

En contacto con los vecinos, Iguerategui pudo observar “una desilusión muy grande con todo el sistema político y una defraudación por parte de muchos dirigentes que prometieron muchas cuestiones y que en algunos casos no han vuelto a dialogar o no resolvieron el compromiso que habían asumido con la ciudadanía”.

En materia de propuestas concretas, habló de “muchos vecinos adultos mayores que nos plantean en Olavarría el problema de la obtención de las licencias de conducir, que es un tema que se trabaja desde la campaña local” y que buscará mejorar desde la Legislatura en caso de llegar “manteniendo una coherencia desde el espacio, cuando Héctor Vitale era senador y logró reducir el impuesto provincial en la licencia”.

“Nos parece absurdo que una persona que ha trabajado toda su vida y tuvo una licencia, una conducta limpia, cuando cumpla 70 años tenga que renovarlo año a año realizando una prueba de manejo. Si consideramos que debe tener un fuerte requisito físico pero se debería aplicar en la Provincia de Buenos Aires el scoring para que no tengan que rendir examen año tras año tras tener una conducta buena”.

Además, buscará avanzar en la temática de nocturnidad: “dialogamos con los jóvenes y vemos la problemática de la nocturnidad, en Olavarría y las localidades de la Sección. Problema que ni César Valicenti en sus 8 años como diputado ni Dalton Jáuregui en 2 han trabajado ni intentado proponer alguna salida” denunció.

Sí resaltó el trabajo del eseverrismo: “Nosotros como lo venimos haciendo con Carolina Szelagowski en el Senado, en el Concejo desde el 2014, como también lo hicimos el año pasado, creemos que es un tema que hay que legislar en favor de los menores, dándoles seguridad”. La propuesta concreta es “modificar la Ley de Nocturnidad en la Provincia de Buenos Aires, dándole potestad de aplicación a Municipios. Es un absurdo que en Municipios tan dispersos tengan distinto trato. Y son los intendentes junto a los jóvenes, padres, y dueños de boliches, que deben reglamentar”.

Finalmente, se metió en la cuestión del trabajo del legislador: “deben ser la voz de los Intendentes sean del partido que sean, en La Plata. Hoy es inadmisible que un legislador no se hable con el Intendente local porque son de diferentes partidos políticos. O con Intendentes de otras ciudades, del mismo partido político y hayan tenido diferencias internas o no tengan diálogo. Seré un legislador que dialogará con cada uno de los Intendentes, sean del color que sean. Si hay algún Intendente que no quiera atenderme, dialogaré con el Presidente del Concejo Deliberante. Y sino con los presidentes de los bloques de los Concejos”.

“Hay que darle una vuelta y un cambio a la función del legislador. Por eso creo que cada uno de los vecinos observarán los cambios, quienes son las personas que estarán en las listas, y sus ideas”.

En este sentido, valoró Consenso Federal por “tener ideas y propuestas concretas”: “Roberto Lavagna es la persona que ha sacado la economía de nuestro país, encausar y encaminar tanto en la presidencia de Duhalde como la de Néstor Kirchner, fue la persona fundamental de este rumbo”.

Y siguió: “Llevamos en la lista a diputados nacionales a dirigentes como Liliana Schwindt, que han trabajado y tienen experiencia en cuestiones concretas que le han marcado la agenda al presidente Macri con las tarifas. Nuestro candidato a gobernador es el único oriundo de la Provincia de Buenos Aires, que la conoce, y gestionó. Ha sido un Intendente exitoso, que llevará cuestiones de gestión para resolver los problemas de la Provincia”.

“En el caso de Olavarría tenemos a la persona con mejor capacidad para gobernar la ciudad: José Eseverri. Es una persona que entendió que se tenía que renovar, que está caminando la ciudad, las localidades, sin necesidad de tener que mostrar esas visitas, y logró conformar equipos renovados con un mix de experiencia necesario y con nuevas ideas para resolver los problemas de la ciudad y pensando principalmente en el futuro, que también es una característica del espacio. Pensar en el futuro y trabajar en conjunto más allá de los resultados electorales, como por ejemplo la Municipalización del Hospital de Oncología, algo clave para el futuro y con un trabajo interrelacionado entre la Facultad de Salud y el Municipio, para resolver y aportar sobre un tema tan preocupante como el cáncer” finalizó.