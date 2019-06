El Tráiler Turístico llegó a Olavarría con ofertas gastronómicas, culturales y audiovisuales

El intendente Ezequiel Galli y la Subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires Martina Pikielny encabezaron el acto inaugural del Tráiler Turístico, ubicado sobre el Paseo Jesús Mendía.

La ceremonia contó también con la participación del Senador Dalton Jauregui, el Secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto, la Directora de Turismo de Reuniones María Emilia Martinese, y demás autoridades provinciales, municipales y locales.

El Jefe Comunal fue el primero en tomar la palabra y sostuvo que “la promoción del turismo regional no es casual que este tráiler no vaya a la costa y sí al interior de la provincia. Me parece es un cambio de paradigma en la promoción del turismo: antes siempre todo pasaba en la costa y ahora nos estamos acostumbrando a que las ciudades del interior tenemos otra visibilidad y el gobierno provincial tiene otra estrategia”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo Bonaerense Martina Pikielny se mostró “feliz de estar nuevamente en Olavarría” y remarcó que el turismo se trata de “conocer lo que tenemos. Este tráiler es sobre esto: que los bonaerenses nos convirtamos en voceros de nuestros propios destinos. Tenemos la Provincia más grande y más diversa y a veces sabemos muy poco de todo lo que tenemos. Aprópienselo, es de ustedes, todos estos días este tráiler es para que conozcan y promuevan los recursos lindos que tiene Olavarría”.

Manifestó que “acá van a poder disfrutar del cine, de andar en bicicleta mientras cargan el celular, disfrutar de cocina en vivo: uno de los grandes atractivos del turismo es la gastronomía y que no tenemos en la provincia para degustar. El compromiso de la Gobernadora es promocionar toda la provincia, la costa obviamente es vedette de Argentina, pero la provincia tiene muchas cosas y este tráiler tiene que ver con un compromiso de difundir el interior de la provincia de Buenos Aires, con sus más de 1600 fiestas provinciales, no nos da el calendario para hacer todas las fiestas que queremos hacer”.

Tras la apertura, el ballet de danzas alemanas Wir Bringen Freude realizó un espectáculo con bailes típicos.

La propuesta estará disponible este viernes en el horario de 14 a 19, y sábado y domingo de 12 a 20 horas.

El espacio presenta actividades con impacto icónico visual y sensorial, experiencias audiovisuales y gastronómicas, donde se podrá disfrutar de la degustación de productos locales, cocina en vivo, chefs reconocidos de la Provincia y óculus 360°, donde quienes asistan vivirán la sensación de estar en el destino y en el lugar de elaboración de los productos.