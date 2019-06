“Estamos poniendo al día edificios que no tenían ninguna inversión”

Tras el acto de inauguración de las obras en la Escuela N° 32, el titular de la cartera de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, dialogó con los medios presentes en conjunto con el Intendente Galli, y realizaron un balance de lo sucedido en Educación en los últimos 4 años.

Galli, en primera instancia, y luego de valorar una nueva visita de Sánchez Zinny, señaló que estas obras llegan en un contexto en la que “hemos transformado 40 escuelas en Olavarría. Asumimos el compromiso de que no haya una escuela de Olavarría con letrinas, todavía nos falta pero lo vamos a lograr, lo mismo con los techos con asbesto de fibra cemento. Estamos a punto de empezar a trabajar en el proyecto de la Escuela N° 50. Es un trabajo en equipo, con el equipo de la gobernadora presentado por Gabriel, el equipo del Consejo Escolar y del Municipio trabajando codo a codo para trabajar por la infraestructura escolar”.

Tras mencionar un larguísimo listado de obras en las que se resaltan la que se está realizando en la Escuela N° 2 de Sierra Chica, Galli dijo que “son un montón de trabajos, voy perdiendo la cuenta pero son muchas las escuelas que hemos logrado transformar y hacer la infraestructura necesaria”.

En cifras, Galli confirmó que “en Olavarría, en estos 4 años, vamos a contabilizar una inversión de 300 millones de pesos. Pero también fue una decisión de la gobernadora con mucho coraje de que el Fondo Educativo en los Municipios sea invertido en su gran porcentaje en obras. Cada uno toma la decisión que toma en el Municipio pero hemos decidido acompañar la decisión y aprovechar ese fondo para las escuelas”.

Sánchez Zinny, por su parte, señaló que de 2015 a la fecha “no sabíamos cuántos alumnos había, no teníamos una base de datos de alumnos, ni cuantos edificios escolares, no era una política educativa orientada a los alumnos”.

“La gobernadora cuando asumió definió una política educativa enfocada en los alumnos, y enfocada en los aprendizajes. Hoy hay 4.7 millones de alumnos en la Provincia, hay 12 mil edificios escolares, hay una política educativa enfocada en los aprendizajes y hoy sabemos si aprenden o no aprenden los chicos”.

Resaltó la importancia de las pruebas Aprender en 2016, “muchos desafíos por delante, como en matemática, y desafíos en retención de secundaria. Hay chicos y chicas que no terminan en tiempo y forma la secundaria. En 2018 hemos mejorado mucho en prácticas de lenguaje. En matemática tenemos que seguir mejorando”.

La mejor noticia, para el funcionario provincial, es que “de las 2 mil escuelas con mayor vulnerabilidad –que las agrupamos en una red de escuelas- mejoraron más los aprendizajes. (En Olavarría hay 40 en la red). Ustedes saben la relación entre la vulnerabilidad y los desafíos de aprendizaje. Estamos enfocando una política educativa que mira”.

De todos modos, Sánchez Zinny admitió que “sabemos que faltan muchas escuelas, hemos reparado más de 8 mil escuelas en la Provincia, faltan otras. Hemos conectado 5.500 escuelas a internet, falta todavía pero empezamos un trabajo que nunca se había hecho”.

Además “avanzamos con un formato nuevo de secundario, aprendizaje con proyectos, capacitación docente, también a los directos los capacitamos con un título de gestión, porque su trabajo está vinculado a la gestión, la conducción de una escuela es clave”. Y otro de los puntos a tener en cuenta es que se debe “trabajar con los adultos. Hay 3 millones de adultos que no tienen el primario o el secundario en la Provincia. Trabajamos mucho en dar oportunidades, de progreso, igualdad social. Hay 600 mil adultos que están terminando sus estudios. Eso es motivo de orgullo”.

El ministro respondió a las denuncias de docentes y alumnos de escuelas que, al no tener gas, van a la escuela con frazadas: “en el plan de infraestructura que hicimos hemos instalado gas en muchísimas escuelas. En la inversión de 30 mil millones de pesos incluía muchas escuelas el gas, en algunas no lo hemos logrado, lo estamos haciendo ahora en este invierno”. Tras ello, acusó a gestiones anteriores dado que “fueron décadas de muy poca inversión. El Estado se había apartado de las escuelas, con mucha desidia, negligencia, no estaba invirtiendo en educación. Estamos poniendo al día edificios que no tenían ninguna inversión”.