Piden que se cumpla con la Ley de Asignación Universal por Hijo en el Deporte

“Muchos futuros son posibles siempre y cuando los adultos seamos responsables”, afirmó Silvio Moncany en diálogo con Infoeme. Moncany es coordinador de la Escuela de Fútbol de El Fortín, hace 10 años que es director del CEC N° 802 y lleva adelante una cruzada para que se cumpla la Ley Nacional 27.201 que prevé la Asignación Universal por Hijo en el Deporte.

“Lo que pido es que la ley se cumpla y sino que alguien diga que la van a derogar. Con los costos que eso implica”, afirmó.

La Ley 27.201 declara que dicha asignación universal será destinada al pago de "la cuota de estímulo deportivo" de los beneficiarios en las asociaciones civiles deportivas, resultando incompatible con el cobro de becas y subsidios relacionados con el deporte, a nivel nacional, provincial y municipal.

Esta Ley fue modificada y derogada en 41 de sus 54 artículos, por el Decreto (DNU) n° 92/19 firmado por el presidente Mauricio Macri en enero de este año. Sin embargo deja vigente el articulado correspondiente a dicha asignación.

Silvio Moncany resaltó que “estamos hablando de alrededor de 3 millones de chicos que se verían beneficiados. Esta metodología bien aplicada puede hacer que no sólo tenga impacto en el deporte. Estamos hablando de valores, de salud, de educación, de contención social y estamos hablando de políticas públicas inclusivas”.

Para Moncany el eje principal de esta Ley gira en torno a generar verdaderas oportunidades para los chicos. Se terminaría “con la muletilla del político de ‘vamos a sacar a los chicos de la calle’ sino que realmente los vamos a sacar”, indicó.

Sin embargo, la Ley nunca se aplicó: “Es de 2015. Fue votada y promulgada. Agradezco la atención del director de Anses de Olavarría, Marcelo Fabbi, porque estuvimos hablando en la semana de esta aplicación y él va a hablar con sus referentes a nivel provincial y nacional para ver si a través de Anses se puede aplicar”, contó Moncany.

Al ver que la ley no avanzaba en su real concreción, Moncany no desistió en el sueño de avanzar con el proyecto. En el año 2017 se acercó a varios políticos, entre ellos, el diputado César Valicenti quien recepcionó la idea de una “Ley de Financiamiento de Clubes de Inclusión Juvenil”.

“Pensaba que si a nivel nacional no se podía aplicar, tal vez podríamos hacer algo medianamente parecido a nivel Provincia”, señaló Moncany. El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados aunque “la desidia de la clase política hizo que esto no perdurara. Del 6 de marzo de 2017 hasta el 6 de marzo de 2019 estuvo en la comisión de Turismo y Deporte”.

“Para que no perdiera estado parlamentario pedí que la vuelva a representar, y se vuelve a elevar para que tenga estado parlamentario durante estos dos años. Por lo menos que den una respuesta. Creo que en dos años debe haber habido muchas reuniones de la comisión pero lamentablemente no se trató”, indicó.

Sin embargo no es muy optimista respecto a la iniciativa a nivel provincial: “Con la desidia con la que se trató este proyecto de ley no le veo miras de que tenga salida”. Lo que sí resta esperar y agilizar es “que se aplique la ley que está en vigencia”.

“Tenemos que trabajar con el antidestino”

Para Silvio Moncany es muy importante que los chicos puedan ser parte de un club, atravesar la experiencia de estar incluidos en una actividad y que esta posibilidad sea para todos igual. “Tenemos que trabajar con el antidestino. No podemos tener chicos que porque no tienen la posibilidad de acceder a un club no van a acceder nunca en su vida. Tenemos que abrir la puerta para que ese chico esté en el club y a través del club ese chico se pueda desarrollar”.

En su experiencia personal contó que “tuve la suerte de criarme en un club. Vivíamos de un sueldo y era costoso pero hubo gente que hizo que pudiera entrar. A mí el club me dio todo, hasta la posibilidad de trabajar en ese mismo lugar”.

No quiero que haya un solo chico que diga: no puedo ir al club porque no tengo plata

Moncany resaltó el trabajo que se hace desde los municipios sin embargo consideró que “eso a veces no alcanza”. Por tal motivo, consideró que lo importante es que si se logra “igualar oportunidades con políticas públicas que sean inclusivas, todos los chicos van a poder ir al club”.

Aseguró que las políticas públicas inclusivas “tienen que tener un control” y en este caso, lo ejercería el Estado. Consideró que es viable que se pueda regular su implementación de tal manera de que se garantice una correcta aplicación de la norma.

En el club somos todos iguales y podemos practicar un deporte que nos permite la posibilidad de formarnos. No solo deportivamente, sino como personas, señaló.

En ese sentido, mencionó una de las acciones que llevan adelante en El Fortín –así como también lo hacen otros clubes-. “Tenemos un merendero y la concurrencia del año pasado a este aumentó. Para nosotros es muy importante el merendero, no solo en el sentido de que el chico va a tomar la leche y a comer una factura, sino que va a hacer una amistad con sus compañeros. Es un punto de unión”.

Por último, volvió a pedir “que se aplique la ley” y agregó: “A mí me interesan las políticas públicas inclusivas, no la política partidaria. Este país va a salir adelante cuando todos sean incluidos y cuando todos sean vistos”.