El intendente Arroyo confirmó que irá con boleta corta

A un día del cierre de listas, y con todas las definiciones abiertas, el intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, confirmó que “hoy por hoy” irá con boleta corta por la reelección, en un contexto de conflicto abierto con Cambiemos. Tal es así, que dijo que va con boleta corta dado que “mejor ir solo que mal acompañado”.

"Francamente hoy por hoy, la idea es ir con una boleta corta. A veces es mejor solo que mal acompañado", disparó Arroyo en un claro mensaje a Juntos por el Cambio, ya que por su relación tirante con el Gobierno bonaerense hasta el momento le negaron la posibilidad de ir a una interna. Los nombres que se medirían en las PASO son la concejal radical Vilma Baragiola y el diputado nacional del PRO, Guillermo Montenegro.

Si bien siguen las negociaciones con el oficialismo, Arroyo tiene decidido ir por la reelección. “Más que elecciones, esto parece la final de fútbol. Terminó el campeonato y abrieron el libro de pases. Eso me disgusta. Se está en política por ideología y la conveniencia de la Patria, no por intereses personales", sostuvo el intendente, quien casi sin chances de competir en Cambiemos y pocas dentro de Consenso Federal, terminaría en el cuarto oscuro con la boleta de Agrupación Atlántica.

El jefe comunal contó que sus "negociadores" están en Buenos Aires y La Plata. "No tenemos muy en claro todavía cómo vamos a estar, si van a dar lugar o no a las PASO dentro de Cambiemos", deslizó. Así, dejó lugar para una opción que parecía descartada luego de que la semana pasada no le permitieran inscribir a su partido, la Agrupación Atlántica, dentro de Juntos por el Cambio.