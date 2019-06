Foro Olavarría anunció su integración al “Frente de Todos”

En línea con la decisión de Sergio Massa, el Foro Olavarría – presidido por Eduardo Rodríguez e Inés Creimer – comunicó su integración al “Frente de Todos”.

A través de una foto grupal y un documento, el Foro señaló que “el país necesita un recambio de rumbo que le permita a Olavarría el desarrollo de todas sus potencialidades y por eso acompañamos, desde nuestra identidad, la decisión de integrar el Frente de Todos, una coalición electoral y de gobierno, con un programa con bases y puntos acordados para que la Argentina pueda salir adelante”.

También señalaron una serie de Compromisos básicos para una “Olavarría con Todos”, los cuales asumen como agrupación para trabajar de cara al futuro.

Dentro del documento se afirma que “todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios constitucionales”.

Los compromisos

1. FONDO AFECTADO Y PLAN DE OBRAS E INVERSIÓN PÚBLICA

Proponemos la creación de un Fondo afectado con los recursos del Derecho de Explotación de canteras para obras e inversión pública en la ciudad y localidades. Destinar en forma gradual hasta llegar al total de lo percibido por el denominado Impuesto a la Piedra a un Plan de prioridades de infraestructura e Inversión Pública que será incluido en el Presupuesto anual que aprueba el Concejo Deliberante. Dicho Plan debe contener las obras públicas de pavimentación, cloacas, Viviendas y otras inversiones Públicas, en Olavarría y localidades.

Dejar establecido por Ordenanza el consenso político como política de Estado Municipal perdurable que el destino de los recursos provenientes del Derecho de Explotación de Canteras se afecten al Desarrollo del Partido de Olavarría.

2. AGENDA AMBIENTAL DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA

Abordar las demandas ambientales que suceden en Olavarría y localidades, para promover la búsqueda de soluciones integrales y alternativas que estén enmarcadas en los principios del desarrollo sustentable que generen mejoras en la calidad de vida de las poblaciones presentes y futuras.

Son varios los tópicos y temas en esta materia como políticas para la calidad del agua y el aire, manejo de residuos y efluentes.

En el próximo mandato del Intendente vence la concesión de la empresa Malvinas, concesionaria actual de la recolección, barrido y disposición final de residuos. Dentro de la gestión Integral de los residuos solidos urbanos, proponemos iniciar el proceso de separación de residuos urbanos en origen y reciclado en una Planta Municipal, como un paso adelante a la gestión actual.



3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PLANIFICACIÓN Y CRECIMIENTO ARMÓNICO: SUELO URBANO Y HÁBITAT

Debemos poner en práctica lo que se denominan instrumentos combinados de planificación y movilización de plusvalías para reconocer cómo evoluciona la ciudad, de qué modo se produce la diferenciación de lugares, cómo enfatizar criterios de sustentabilidad ambiental y cómo dinamizar al sector productivo, para desarrollar propuestas que fomenten una ciudad más sostenible, más amigable.

Políticas activas de Hábitat: acceso a la vivienda, planes contra el hacinamiento, uso del suelo urbano y acceso al lote con servicio. Terrenos para viviendas por esfuerzo propio. Incorporación de lotes al Banco de Tierras y puesta en vigencia de la Tasa de Renta Diferencial Urbana, como un instrumento para tal fin.

4. OLAVARRÍA PLAZA MEDICA

Consolidación del Sistema de Salud Municipal que opera como un verdadero seguro de salud para todos sus vecinos, para tener la mejor prevención y la mejor asistencia. Plantear una gestión integrada de la salud con el sector privado.

Sostener el Hospital Municipal “Héctor Cura” como Hospital de referencia y propender a la modernización permanente de la aparatología Hospitalaria y mejora de sus recursos humanos.

Avanzar en la digitalización de la Historia Clínica y en el acceso digital a turnos,

Fortalecer los Hospitales de Sierras Bayas, Hinojo y Espigas y la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud.



5. MEJORA DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS CON AMPLIA PARTICIPACION CIUDADANA

Mejora y acceso universal a infraestructura y servicios públicos.

En el próximo mandato vence el contrato del Transporte Público de Pasajeros Interurbano y proponemos la realización de un estudio técnico y Licitación Pública para la mejora en la calidad del servicio, con nuevos recorridos con servicios a las localidades rurales y servicios entre localidades serranas.

Impulsamos mecanismos institucionales de participación de los ciudadanos para la toma de decisiones respecto de los servicios y espacios públicos. No debemos repetir el error de no escuchar al vecino como ocurrió con las Licitaciones del Estacionamiento Medido y del Transporte Urbano de Pasajeros, donde el Municipio no habilitó ningún espacio institucional para escuchar la voz del usuario.

Mantenimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro, generando entornos urbanos que sean auténticos, caminables, bien diseñados y vibrantes en donde los habitantes tengan diversas opciones sobre cómo quieren vivir, trabajar, hacer deporte o pasear.



6. CENTRALIDAD DE LA CULTURA EN LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO

La cultura crea identidad, genera inclusión, aglutina diversidad, genera especificidades locales, promueve participación.

Cultura es un eje transversal de desarrollo. Y esto, creemos, es fundamental para un municipio. Para conocer su territorio y para el beneficio de su comunidad.

Con equipos preparados, comprometidos, con la disponibilidad de recursos necesarios para un desarrollo integral y equitativo y una conducción inteligente y creativa.

Duplicaremos el presupuesto Municipal en el Área de Cultura para sostener y promover los programas de Fiestas Populares, Elencos de Música y Danza, los Centros de Arte y los Museos Municipales.

Apoyo económico y logístico para el funcionamiento de los Espacios Culturales No Estatales, con total independencia de sus producciones artístico-culturales.

7. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y CREACIÓN DE EMPLEO

Olavarría merece volver a la importancia de la inversión y la promoción de las oportunidades del Partido de Olavarría, para el desarrollo de la industria, el campo, los servicios, la logística y el comercio.

Constituir la Mesa Rural para la mejora de los caminos rurales, electrificación (con producción de energía en el lugar) y buenas comunicaciones (Internet).

Proponemos un rol activo del Municipio para hacer realidad el Polo de Ingeniería en Energías Renovables, impulsado por la Facultad de Ingeniería.

Crearemos un Polo de Empresas con base tecnológica.

Proponemos medidas para afianzar esta economía diversificada e innovativa con mayor competitividad y valor agregado, con conductas medioambientalmente responsables.

Activo acompañamiento a las entidades que agrupan a los Industriales, productores Rurales, comerciantes y emprendedores sociales.

Fomentar el desarrollo del Turismo en todo el Partido de Olavarría, en conjunto con los prestadores turísticos locales.

Jerarquizaremos la Oficina de Empleo Municipal, para realizar la atención personal, acompañamiento, orientación e información sobre el mercado laboral local.

8. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

Plan de obras hidráulicas en el Partido de Olavarría para defensa contra inundaciones.

Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones, con seguimiento del comportamiento del arroyo Tapalqué en la cuenca Alta.

9. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Creación del Centro de Operaciones, sobre el actual Centro de Monitoreo, incorporando en plataformas tecnológicas de última generación para enfrentar las diversas situaciones que se presentan mediante la articulación del trabajo de la Policía, los Bomberos, Defensa Civil y ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas.

Implementación del Sistema Alerta Olavarría que permita alertar al Centro de Operaciones a través de diversas formas, lugares y tecnologías para despachar desde allí la asistencia de Policía u otras fuerzas de seguridad, móviles municipales, ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, Bomberos, Defensa Civil o lo necesario ante cada evento.

Programa Municipal de Educación Vial y otras acciones para bajar la siniestralidad vial urbana.

Incorporar el uso de la tecnología para mejorar la seguridad vial y las condiciones de la movilidad urbana.

10. GESTIÓN MUNICIPAL TERRITORIAL, ABIERTA, TRANSPARENTE, DIGITAL Y DEMOCRÁTICA

Planteamos profundizar la gestión integral en territorio del Municipio, a través de los Servicios Territoriales Municipales, para una mayor cercanía al vecino, y la constitución de las Mesas de Desarrollo Territorial, integradas por las organizaciones barriales.

Al mismo tiempo plantearemos un Gobierno Municipal en red, con creciente digitalización de trámites y participación de los ciudadanos a través de mecanismos de consulta digital para la toma de decisiones.

En el mismo sentido avanzaremos en la publicación de Datos Abiertos, para que los datos públicos del Partido de Olavarría puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control.

Fortalecimiento de la Gestión Municipal en las Delegaciones Municipales en las localidades, con elección de los Delegados Municipales y presupuesto adecuado para cumplir sus finalidades.

Proponemos una administración austera, ordenada y eficaz, con cuentas equilibradas y recursos humanos capacitados y comprometidos.

11. EDUCACIÓN

Obras de infraestructura escolar con activa participación en las decisiones de la Unidad de Gestión Distrital.

Políticas Municipales de apoyo para la permanencia y finalización educativa.

Mejoras en la gestión del Sistema Alimentario Escolar.

Gestiones con el gobierno Provincial para la construcción de la sede de la Escuela de Artes Visuales.

12. DESARROLLO HUMANO

La sustentabilidad, la seguridad humana y la equidad han sido señaladas como dimensiones primordiales para el Desarrollo Humano.

Proponemos políticas integrales y en territorio para el Desarrollo Humano, a través de las distintas áreas de Gobierno, en los Servicios Municipales Territoriales y Delegaciones Municipales.

Fortalecimiento de los programas de Niñez y Adolescencia (Jardines Maternales, Centro de Día, Hogares, Callejeadas), para las personas con Discapacidad y el Deporte Social como política de inclusión en barrios y localidades.

Creación de un Programa Alimentario Municipal y de la Mesa de Abrigo, convocando a las Cáritas, Iglesias Evangélicas, Federación de Sociedades de Fomento, Organizaciones Sociales y Red Solidaria, para la atención de las necesidad básicas.

Crear la Mesa de Jóvenes y diseñar políticas y medidas para el desarrollo integral de la juventud olavarriense.