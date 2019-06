“Es importante que los jóvenes tengan conciencia crítica y valores”

Este viernes por la tarde, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo en la escuela pre-universitaria que lleva su nombre y tuvo una charla con los y las alumnas de la institución que elaboraron una serie de preguntas. Posteriormente, brindó una conferencia de prensa y habló de temas vinculados a la política, los movimientos y los jóvenes.

En dialogo con los medios se refirió a la situación actual y de las políticas que lleva adelante Cambiemos, además habló de la Justicia en manos de los hombres, la economía y los medios de comunicación masivos y el rol que cumplen: “condenan antes de juzgar y hacen campañas de descrédito, palabras o frases que se van introduciendo, incluso en forma preliminar, por ejemplo ‘Se robaron todo´”. Al respecto sostuvo: “hay muchos que manipulan la conciencia colectiva”.

En cuanto a Latinoamérica y en relación a lo anteriormente expuesto manifestó “tenemos que unirnos a nivel latinoamericano, pero han tratado de dividir. El gobierno de Macri terminó destruyendo los pocos acuerdos regionales que teníamos, la UNASUR y CELAC. Esto es lamentable”.

Pérez Esquivel, es sin duda un autorizado en diversos temas, pero uno de ellos y en los cuales hace hincapié es en los jóvenes. Dijo que “es importante que los jóvenes se unan y reflexionen, que tengan conciencia crítica y valores”.

“El otro hecho grave que los jóvenes tienen que pensar es que estos nos impusieron una deuda externa que es una deuda eterna, impagable, inmoral” dijo Pérez Esquivel.

“Un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo”, aseguró Pérez Esquivel que a continuación describió: “esto pasa cuando crece el hambre, la desocupación, no hay recursos para la educación, la salud, no hay recursos para los centro de investigación científica”.

Sobre este último tema indicó que “hay como dos mil científicos que se están yendo del país, costó muchísimo su formación, pero costó muchísimo volver a traerlos”.

El referente mundial fue muy crítico respecto a las políticas actuales y solicitó: “Estas políticas liberales son nefastas para la vida de los pueblos, si uno ve que los niños no pueden comer, uno le hipoteca el presente y el futuro, lo somete a la marginalidad, entonces es necesario volver a recuperar ese espacio, no sé el gobierno que va a venir pero que sea un gobierno con otra mirada, no está donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos, eso trate de transmitir”.

“Lo emergente”

Otra de las cuestiones sobre la que fue consultado fue sobre los nuevos movimientos que comienzan a generarse en el país y sobre ello expresó: “me alegro de los emergentes, por eso hable de ríos subterráneos, ríos que en algún momento salen a la superficie y cambia la situación histórica y social, en base a ello apunté a tres ejes fundamentales: los movimientos sociales, los pueblos originarios y el movimiento de mujeres”.

La analogía de los ríos subterráneos y los movimientos sociales que se generan invitan a pensar en que “cuando esos ríos subterráneos se desbordan arrasan con todo, lo bueno y lo malo, pero en algún momento van a ir buscando su cauce y ahí se va a decantar y ahí vamos a poder ver con claridad”.

Con respecto al movimiento de mujeres dijo que “hoy tiene una presencia muy grande en el mundo, en el caso del derecho o los derechos de la mujer lo tienen que debatir analizar y me alegro mucho que lo hagan”.

“Las mujeres no están tomando las armas para cambiar la realidad sino que se van introduciendo en la educación salud, ciencia y van abriendo camino, generando otro pensamiento, van a cambiar muchas cosas” sostuvo y finalizó Pérez Esquivel.