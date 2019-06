Martín Cirio: “No me voy a restringir por miedo a que me dejen de seguir“

El 13 de junio, día de su cumpleaños, Martín Cirio llegará a Olavarría con “El Show de la Faraona”. De forma autogestionada Martín o Mariano –su mamá le dice Mariano- logró ser récord de ventas de entradas para sus espectáculos. Además, su canal de YouTube tiene más de 7 millones de vistas mensuales. Y como si esto fuera poco, la reedición de su primera novela “El diario de Sandy”, se convirtió en un fenómeno editorial.

En diálogo con Infoeme, Martín Cirio contó las expectativas con las que llegará a nuestra ciudad y las características del espectáculo que se realizará a partir de las 20 horas en el Teatro Municipal. ¿Se poblará de “farafans” olavarrienses?

Martín aseguró que este año decidió hacer solo una función por presentación del espectáculo: “Estoy mucho más contento. Hacer dos funciones te obliga a replicar la energía del primer show en un segundo”. Además habló sobre nuevos proyectos vinculados al canal de YouTube y a su posición respecto a temas como la legalización del aborto y el feminismo.

¿Cómo planteas el “Show de la Faraona” en este nuevo año de giras?

El show de este año lo planteo un poco más tranquilo que el anterior. Es un show nuevo, totalmente distinto al de 2018 pero yo me lo estoy tomando más tranqui. El año pasado fue muy intenso, hice todas dobles funciones y la verdad es que eso en un punto me detonó y me hacía estar medio triste, por momentos sin saber por qué. Trabajaba demasiado y me costaba disfrutar de todo lo que estaba generando.

La fecha en Olavarría coincide con tu cumpleaños ¿Esperás una recepción especial por parte del público?

Para mí cumplir años es ‘bla’, no me interesa como fecha y no es que sueño con estar arriba del escenario en mi cumpleaños. Coincidió y me encantó que fuera en Olavarría porque es un lugar al que nunca fui y eso me parece muy piola. La gente seguro me va a cantar el feliz cumpleaños y está bien, me encanta, pero no es que voy con una expectativa puntual.

¿Pensás cambios para tu canal de YouTube?

Pienso cambios todo el tiempo y este año implementé varios: ya no hago más videoreacciones de Tinder y Grindr, no hago más el consultorio de La Faraona. Ahora hago entrevistas a famosos, reacción a Popstars -que ya termina pero voy a empezar a hacerlo con un unitario mexicano- y también con “Martina tu Celestina”. Estoy abierto a qué puedo hacer. No solo yo, sino todos los youtubers, me parece que si hoy uno quiere ser youtuber o trabajar en internet tiene que estar todo el tiempo abierto al cambio sino al toque la gente se aburre y uno mismo se aburre.

Tu humor vino a descontracturar temas muchas veces considerados tabúes ¿Fue algo que se dio sobre la marcha o fuiste encontrando un nicho?

Mi humor fue siempre el mismo. Lo que se dio sobre la marcha es que la gente lo viera así. No es que hice algo específico para estar en Youtube o para estar en Instagram. Me mostré como soy y lo que hago, y eso fue gustando. Cuando mostré un forro usado o cuando me hice un enema en cámara para mí era lo más normal del mundo, nunca lo mostré como algo controversial. Fue algo controversial cuando lo subí, pero para mí no son tabués, es mí día a día.

Teniendo en cuenta tu posición respecto al aborto legal, el feminismo y las críticas a la estructura política… ¿En cierto sentido, pensás que haces humor político?

No hago humor político ‘per se’ pero sí tengo mi ideología y no me copa no mostrarla. Otra gente que con tal de no perder seguidores no habla de ciertos temas, está bien a cada uno le servirá. Yo no soy así, aunque lo quisiera hacer, no puedo quedarme callado frente a cosas en las que creo profundamente. Tengo un montón de gente que me sigue que es pro-vida por ejemplo pero bueno, yo por eso no puedo callarme la boca y retener la mayor cantidad de audiencia, callarme y no decir nada. Son cosas en las que realmente creo y uno tiene que visibilizar esas cosas. No me voy a restringir por miedo a que me dejen de seguir, no me interesa hacerme conocido como tibio.

Las entradas están a la venta (en efectivo y con tarjeta de crédito) en la boletería del teatro, de martes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Entrada general: $ 400. Se recuerda que el espectáculo contiene lenguaje adulto.