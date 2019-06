Otro reclamo por un terreno baldío

Una vecina se comunicó con Infoeme para denunciar el estado en el que se encuentra un terreno baldío ubicado en Dorrego entre calle 17 y 19.

Se trata de una situación de hace “tres años”, el terreno esta “lleno de basura y andan roedores. No podemos ni abrir las ventanas” sostuvo.

Además manifestó que: “tiene dueños, pero hace años que no lo limpian” y a continuación detalló: “tengo nenes chiquitos, el terreno no puede seguir así de sucio como está, no podés ventilar porque andan roedores y tengo miedo que se metan en mi casa”.

Con respecto a los reclamos contó: “todos los meses voy a la Municipalidad a realizar el reclamo, me dicen que se van a contactar con los dueños, pero hasta ahora no tuve ninguna respuesta”.